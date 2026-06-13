Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Homicidi de la BaellsReceptes de medicamentsFàbrica dels PanyosBiel ColominasMiriam PonsaVisita del PapaDabiz Muñóz
instagramlinkedin

Motor | EnduroGP

Josep Garcia enceta amb triomf la jornada inicial de l'EnduroGP de Portugal

El pilot de Súria no ha donat opcions a la resta de competidors, i s'ha mostrat molt regular per certificar la cinquena victòria parcial de la temporada

El surienc Josep Garcia es va imposar divendres al SuperTest

El surienc Josep Garcia es va imposar divendres al SuperTest / EnduroGP

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Marc Llohis

Manresa

Josep Garcia continua intractable, i aquest dissabte a la tarda ha certificat una actuació brillant per continuar fent créixer el seu avantatge al capdavant del Mundial d'EnduroGP. El pilot de Súria ha fet gala de la seva regularitat en tots els trams de la prova disputada a la localitat portuguesa de Fafe, i ja acumula 16 punts respecte al seu company d'equip i màxim rival al campionat, l'italià Andrea Verona, que avui només ha pogut ser tercer.

Garcia ha construit el seu avantatge gràcies a una gran regularitat. S'ha imposat en les dues primeres voltes al circuit de l'Enduro Test i en la primera del Cross, i ho ha complementat amb dues segones posicions a l'Extreme i en la segona del Cross. El pilot surienc encarava la darrera volta al circuit amb 12,5 segons de marge respecte Steven Holcombe.

Un avantatge que a partir d'aleshores Garcia s'ha dedicat a conservar, atacant en totes les zones, ja que ha estat tercer al test d'enduro i segon a l'Extreme i al de Cross, però sense la necessitat d'arriscar-se més del compte. Holcombe s'ha deixat més d'un minut en el darrer sector, i això ha permès a Zachary Pichon pujar fins al segon lloc a la general i Verona ha escalat al tercer.

Notícies relacionades i més

Un bon marge

Garcia haurà de confirmar el seu bon estat de forma en la segona jornada de competició, que es diputarà diumenge a Fafe. Un nou triomf, només amb la condició que Verona no fos segon, el podríen situar amb més d’una jornada de marge respecte el pilot italià. Ara mateix, Garcia acumula 132 punts a la classificació del Mundial, mentre que el seu company d’equip en suma 116. Un avantatge que comença a ser interessant per als interessos del surienc de cara a revalidar el títol de campió d'EnduroGP que ja fa dues temporades al qual inscriu el seu nom.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents