Motor | EnduroGP
Josep Garcia enceta amb triomf la jornada inicial de l'EnduroGP de Portugal
El pilot de Súria no ha donat opcions a la resta de competidors, i s'ha mostrat molt regular per certificar la cinquena victòria parcial de la temporada
Josep Garcia continua intractable, i aquest dissabte a la tarda ha certificat una actuació brillant per continuar fent créixer el seu avantatge al capdavant del Mundial d'EnduroGP. El pilot de Súria ha fet gala de la seva regularitat en tots els trams de la prova disputada a la localitat portuguesa de Fafe, i ja acumula 16 punts respecte al seu company d'equip i màxim rival al campionat, l'italià Andrea Verona, que avui només ha pogut ser tercer.
Garcia ha construit el seu avantatge gràcies a una gran regularitat. S'ha imposat en les dues primeres voltes al circuit de l'Enduro Test i en la primera del Cross, i ho ha complementat amb dues segones posicions a l'Extreme i en la segona del Cross. El pilot surienc encarava la darrera volta al circuit amb 12,5 segons de marge respecte Steven Holcombe.
Un avantatge que a partir d'aleshores Garcia s'ha dedicat a conservar, atacant en totes les zones, ja que ha estat tercer al test d'enduro i segon a l'Extreme i al de Cross, però sense la necessitat d'arriscar-se més del compte. Holcombe s'ha deixat més d'un minut en el darrer sector, i això ha permès a Zachary Pichon pujar fins al segon lloc a la general i Verona ha escalat al tercer.
Un bon marge
Garcia haurà de confirmar el seu bon estat de forma en la segona jornada de competició, que es diputarà diumenge a Fafe. Un nou triomf, només amb la condició que Verona no fos segon, el podríen situar amb més d’una jornada de marge respecte el pilot italià. Ara mateix, Garcia acumula 132 punts a la classificació del Mundial, mentre que el seu company d’equip en suma 116. Un avantatge que comença a ser interessant per als interessos del surienc de cara a revalidar el títol de campió d'EnduroGP que ja fa dues temporades al qual inscriu el seu nom.
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