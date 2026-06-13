Atletisme
L'equip femení de l'Avinent Manresa brilla en el darrer encontre i es manté a Divisió d'Honor
Les bagenques han estat el segon millor equip de la final de permanència disputada a Madrid i ha enviat a Primera Divisió el Ria Ferrol-C. Arenal i l'AD Marathon
L'equip femení de l'Avinent Manresa ha certificat aquest dissabte al vespre a Madrid un magnífic darrer encontre per assolir la permanència a la Divisió d'Honor de la Lliga Iberdrola d'atletisme. El conjunt de la capital del Bages ha aconseguit quatre victòries, dues segones posicions i tres terceres que les han impulsat a sumar un total de 97 punts, el segon equip que més n'ha acumulat en la final de la permanència del Campionat d'Espanya de Clubs. La combinació de resultats ha enviat a Primera Divisió el Ria Ferrol-C. Arenal i l'AD Marathon.
El millor equip en aquesta darrera jornada ha estat l'Atletismo Piélagos, que amb el resultat assolit a l'estadi de Vallehermoso (113 punts) salta fins al 9è lloc a la classificació final. El combinat manresà ha estat segon, i amb els 7 punts que sumen, escalen fins a la desena plaça a la general. El segueixen a la taula definitiva l'Alcampo Scorpio i l'Agrupació Atlètica Catalunya, i els dos darrers llocs de la permanència han estat per la Universitat de Lleó i el Tenerife CajaCanarias.
Quatre triomfs cabdals
Els primers llocs que han aconseguit Ericka Badeau Maseras, Marina Guerrero, Camille Jalu i Griselda Serret han estat imprescindibles de cara a certificar la continuïtat al primer nivell de l'atletisme per clubs. Maseras ha estat la primera atleta del conjunt manresà que s'ha imposat en una prova, ho ha fet en els 100 metres amb un temps d'11,20 segons. La velocista ha obert el pot de les essències i Guerrero s'ha encarregat de mantenir la bona dinàmica en els 3.000 obstacles, que ha guanyat amb una marca de 10:29,83.
La marxadora Griselda Serret ha complert amb les expectatives i també ha guanyat en els 5.000 marxa per pista. Ho ha fet amb un gran registre de 22:06,51 que a sobre li suposava una millor marca personal, rebaixant l'anterior en gairebé 2 segons. Els darrers 8 punts pel caseller manresà han anat a compte de la llançadora Camille Jau, que ha enviat la javelina fins a uns llunyans 45,68 metres. En el seu cas, un intent que suposava també una millora en la seva marca personal en gairebé 3 metres.
Abans del triomf de Maseras, ja havien arribat les dues segones posicions que ha aconseguit l'Avinent a Madrid. La primera se l'ha adjudicat la llançadora de disc Marina Clavijo, que ha enviat l'artefacte fins als 45,35 metres. L'altre segon lloc se l'ha apuntat la migfondista Júlia Rodríguez, que ha cobert els 800 metres amb uns ràpids 2:11,10.
Igual d'importants han estat els tres tercers llocs que han permès a l'Avinent assolir amb solvència la salvació. El primer ha arribat en la prova que encetava la jornada, el llançament de martell, que Mar Santanach ha enviat fins a 52,62 metres en el seu quart intent. La mateixa posició que ha ocupat la saltadora de tanques Jana Bruses, que ha sumat 6 punts després de trencar la barrera del minut (59,36 segons) en els 400 tanques.
El darrer tercer lloc ha arribat en la penúltima prova, quan una posició es traduïa amb un canvi important a la classificació global. En aquestes circumstàncies, el quartet manresà dels 4x100 que formaven Júlia Planas, Laura Rincón, Ericka Badeau Maseras i Maria Quetglas, han travessat la línia d'arribada amb un temps de 45,56 segons que gairebé garantien la permanència. La cirereta del pastís l'han posat Laia Bardaji, Maria Sabalet, Meritxell Tarragó i Jana Bruses, que han estat quartes al 4x400 amb 3:46,01.
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