Futbol
El regidor d'Esports, Anjo Valentí, reitera la seva posició sobre el camp del San Pau després de les crítiques de Junts
L'edil torna a dir que Ramon Bacardit, llavors a Urbanisme, va tenir la iniciativa sobre el canvi d'usos de la instal·lació
Reitera que la junta del club manresà ja va demanar tornar a l'anterior qualificació el 2022, en època del regidor d'Esports Toni Massegú
Defensa la seva política de millores en equipaments municipals
El regidor d'Esports de l'Ajuntament de Manresa, Anjo Valentí, ha volgut respondre a Regió7 la nota emesa divendres per Junts Manresa en què aquest grup matisava les primeres declaracions de l'edil sobre que havia estat en època del líder d'aquesta última formació, Ramon Bacardit, com a regidor d'Urbanisme que s'havia iniciat el tràmit per canviar el règim d'usos del camp del Sant Pau.
Tot sorgia arran de l'exigència de la junta directiva de l'entitat de recuperar l'espai, actualment catalogat com a zona verda, però abandonat, per fer-hi una zona esportiva que li permetés tornar a tenir una seu pròpia per generar ingressos.
En aquesta resposta, Valentí es reafirma en "quan vaig dir que la documentació urbanística respecte als canvis d'usos de l'antic camp de futbol de Sant Pau es va ja plantejar a l'inici de la redacció del nou POUM el 2012 per iniciativa del regidor Bacardit. Per tant, la nova requalificació ja va quedar incorporada en la tramitació del seu planejament: proposant el canvi de qualificació dels terrenys, per passar d'ús esportiu a qualificar-se com a zona de parcs i jardins. I ja deia que aquests canvis culminarien amb l'aprovació del POUM en el següent mandat. Per tant la proposta inicial de camí d'usos prové, com deia, del 2012".
Valentí (PSC), afegeix que "a més, just a l'anterior mandat, l'octubre del 2022, la junta de la UE Sant Pau ja va demanar davant el regidor d'Esports d'aquell moment, Toni Massegú (Junts), el que avui torna a reivindicar, un canvi de qualificació de l'espai a esportiu".
Finalment, reivindica que "és en aquest actual mandat com mai abans s'ha planificat i aprovat un nou pla de millores i reformes d'equipaments esportius existents per als propers tres anys de més de 9 milions d'euros".
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