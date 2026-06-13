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Motor | TrialGP

Toni Bou arrasa en la primera jornada del TrialGP d'Andorra

El pilot de Piera no ha donat opcions als seus rivals, i continua i ja acumula 30 punts de marge respecte el seu company i màxim rival al campionat, Gabriel Marcelli

Bou, en una imatge d'arxiu de la prova andorrana del 2024

Bou, en una imatge d'arxiu de la prova andorrana del 2024 / TrialGP

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Marc Llohis

Manresa

Toni Bou ha encetat la segona cita del Mundial de TrialGP amb un contundent triomf en la jornada inaugural a Andorra. El pilot de Piera no ha mostrat cap mena de compassió amb la resta de rivals i s'ha proclamat vencedor de les dues primeres voltes d'aquesta cita. Un triomf que l'apropa cada vegada amb més certesa cap a l'anhelat vintè mundial a l'aire lliure, i el quarantè a la disciplina el mateix any que celebrarà el seu quaranta aniversari.

Bou ha demostrat que continua sent, amb diferència, la referència de la disciplina, i ha completat els primers deu sectors amb només 2 punts de penalització. Per donar perspectiva, el seu company i màxim rival al Mundial, Gabriel Marcelli, ja en sumava 18, i era qui tenia més a prop. Al final, ha clos la primera volta, 12 sectors, amb només 5 punts.

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En la segona volta encara ha estat més dominant, i només ha cedit un punt de penalització en el darrer dels sectors. Els altres dos que ha acumulat en aquesta segona volta han estat al cinquè i vuitè, que no s'han disputat i que ha comptat un punt per a cada participant. El domini del pierenc ha estat tal, que sumant tots els punts de les dues voltes, encara hagués derrotat a Marcelli en només la segona.

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