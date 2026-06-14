Trial
Bou consolida el lideratge en TrialGP i Canales es manté primer en Trial2
El pierenc es manté intractable amb dues victòries a Andorra i el pilot de la Pobla de Claramunt és tercer i sisè en la segona categoria
Toni Bou es manté impossible de superar en la seva lluita per aconseguir el seu quarantè títol mundial de trial, just en l'any en què en fa quaranta. El pierenc s'ha imposat en la segona jornada a Sant Julià de Lòria, al costat d'on viu, amb un sol punt de penalització, la qual cosa li ha donat els 40 punts i provoca que ja en sumi 160 a la classificació general.
En la jornada de diumenge, Bou ha superat el seu company de Repsol Honda Gabriel Marcelli, amb 33, i el britànic Jack Pearce, amb Sherco, tercer amb 48.
Amb aquest resultat, Bou lidera amb comoditat el campionat amb 36 punts d'avantatge sobre Marcelli i amb 50 sobre Jaime Busto (Beta) qui, en terres andorranes, només ha pogut ser sisè.
Després de la cursa, Bou declarava que "ha estat un cap de setmana perfecte, fins i tot millor del que podíem esperar. M'he trobat amb molt bones sensacions damunt de la moto i avui ho hem pogut rematar amb una volta d'un punt i una altra de zero, sense errors. Estic molt content i vull agrair el treball de l'equip, que ha estat molt important per a mi. Hem començat el campionat d'una manera increïble.
El Mundial manté un altre anoienc en primera posició de la seva classificació. És Àlex Canales (Montesa), de la Pobla de Claramunt, que aquest cap de setmana només ha pogut ser tercer i sisè a Andorra, però que lidera Trial2 amb 110 punts, deu més que Arnau Farré (Sherco) i que l'italià Francesco Titli (Montesa).
La prova d'aquest diumenge ha estat guanyada per Benoit Bincaz, que no havia participat en la cursa inicial, al Japó. Sense descans, la següent prova arriba el proper cap de setmana a la població de Camerino, a la zona de les Marques, a Itàlia.
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