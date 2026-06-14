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EnduroGP

Josep Garcia acaba segon en la jornada final de la primera cita de l'EnduroGP de Portugal

El pilot de Súria no ha tingut el seu millor dia a la localitat de Fafe, i el francès Zachary Pichon ha comandat la classificació a partir de la tercera especial

Garcia superant un dels sectors de la prova portuguesa

Garcia superant un dels sectors de la prova portuguesa / EnduroGP

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Marc Llohis

Manresa

Josep Garcia ha acabat en segona posició la jornada final de la primera cita portuguesa del Campionat del Món d'EnduroGP que es disputava a Fafe. El pilot surienc no ha tingut el seu millor dia damunt de la seva KTM i s'ha vist superat per un Zachary Pichon que ha comandat la classificació general des del final de la primera volta, i ja no ha deixat que Garcia recuperés el lideratge.

Un segon lloc, però, que combinat amb el cinquè d'Andrea Verona, li permet sumar més punts d'avantatge al capdavant del mundial, que creix dels 16 punts fins als 22. El dia ja no ha començat de la millor manera per als interessos del surienc, que ja a la primera passada per l'Enduro Test s'ha deixat gairebé tres segons amb el pilot francès.

Garcia ha exhibit el seu caràcter i gran habilitat en el sector Extreme on li ha recuperat sis segons que el posaven al capdavant de la taula. Però Pichon estava especialment inspirat, i amb una impecable actuació al Cross Test tornava el cop a Garcia, curiosament, també obrint una diferència de sis segons.

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L'inici de la segona volta ha mantingut el ritme del darrer tram de la primera, i Pichon ha construït un petit avantatge de deu segons que a partir d'aleshores el francès s'ha dedicat a gestionar. Garcia s'ha arribat a posar a tres segons abans del darrer sector, però el pilot de TM no ha fallat i ha certificat el triomf.

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