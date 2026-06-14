Per 94-90
Els Knicks conquereixen el seu primer títol de l’NBA en 53 anys amb triomf final davant els Spurs
Un colossal Brunson va aconseguir 45 punts, davant els 49 de la resta dels seus companys, perquè els Knicks culminessin la seva victòria en les finals per un global de 4-1.
AFP
Amb una actuació èpica de Jalen Brunson, els New York Knicks van vèncer aquest dissabte per 94-90 al camp dels San Antonio Spurs de Victor Wembanyama i van conquerir el seu primer anell de campions de l’NBA des del 1973.
Un colossal Brunson va aconseguir 45 punts, per 49 de la resta dels seus companys, perquè els Knicks culminessin el seu triomf en les finals per un global de 4-1.
Wembanyama va sumar 19 punts, 14 rebots i 5 taps, però no va poder evitar la derrota en les primeres finals de la seva meteòrica carrera.
Els seus Spurs, un dels planters més joves a arribar a unes Finals, van clavar el genoll davant la ferocitat d’uns Knicks que no volien malgastar la seva gran oportunitat del segle.
Ratxa espectacular
L’equip novaiorquès no partia com a favorit a l’inici dels play-off però van quallar en el moment oportú, amb una espectacular ratxa de 13 partits guanyats seguits i l’eliminació del defensor del títol, l’Oklahoma City Thunder.
El recorregut dels Knicks va desencadenar la bogeria dels seus aficionats, que aquest dissabte es van mobilitzar una altra vegada en massa per fer-los jugar gairebé com a locals a 3.000 quilòmetres de Nova York.
Brunson, heroi absolut
El tercer anell de la història dels Knicks, després dels del 1970 i 1973, té com a heroi absolut Jalen Brunson, que es va tornar a posar l’equip a l’esquena en una altra nit de remuntades.
Si dimecres els Knicks van aixecar un desavantatge de 29 punts, la més gran en la història de les Finals, en aquesta ocasió van remuntar un botí 16 punts que havien construït els Spurs en el segon quart.
Brunson, completament imparable per a la defensa texana, es va embarcar en una reacció en la qual els Knicks van prendre el control del marcador a quatre minuts per al final i no el van deixar anar fins a l’esclat de joia dels seus milers d’aficionats a la grada.
A les tribunes ho van celebrar també emocionades icones anteriors dels Knicks que no van arribar a la glòria, com Patrick Ewing.
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