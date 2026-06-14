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L’Igualada cau a la pròrroga i acaba el curs sense el premi de l'ascens (3-2)

El doblet d’Elhadji Baldeh serveix per forçar el temps extra en un partit molt igualat, però el Viladecans s’imposa en els minuts finals i puja a Lliga Elit

Els dos gols d’Elhadji Baldeh no va ser suficient per obtenir l’ascens

Els dos gols d’Elhadji Baldeh no va ser suficient per obtenir l’ascens / Arxiu/JORDI BIEL

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Lluc Grandia

Viladecans

L’Igualada va caure en una pròrroga agònica davant el Viladecans (3-2) i es queda a punt d’esdevenir equip de Lliga Elit en un duel intens i igualat, però que el conjunt anoienc no va aconseguir superar als del Baix Llobregat. L’Igualada tanca de forma agredolça una temporada esportivament molt positiva, que van finalitzar el curs com a millors tercers de tota la categoria i van superar el Turó de la Peira a les semifinals de la promoció.

L’Igualada va fer un bon inici de partit, conscient de que necessitava guanyar després del 0-0 de l’anada i jugant de tu a tu. Després d’alguna ocasió, al minut 15, el conjunt anoienc provocava un penal que transformava Edhadji Baldeh per posar-se per davant a l’eliminatòria. Els igualadins, però, no van ser capaços de saber gestionar l’avavantatgei sis minuts després, empatava l’equip local, mitjançant Mechehoud. Els anoiencs van tenir trams de molt patiment i trams on van dominar completament.

A la segona part, de nou Baldeh tornava a avançar el conjunt visitant amb una vaselina que superava el porter del Baix Llobregat. Però, de nou, els locals tornaven a trobar la tecla arrel d’un Igualada que no aconseguia tancar el partit i Dan Etido igualava altre cop l’eliminatòria.

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A l’inici de la pròrroga, el Viladecans va agafar una bona dinàmica esperonats per la seva afició mentre els igualadins reclamaven dubtoses decisions arbitrals. Al 101, Carlos Cano avançava per primer cop en l’eliminatòria als del Baix Llobregat. A partir d’aleshores, monòleg ofensiu de l’Igualada, que va dominar de cap a peus tota la segona part del temps extra, però no va aconseguir anotar malgrat jugar amb un home més per l’expulsió de Biel Fornés. Malgrat tenir ocasions molt clares, els anoiencs es van quedar a les portes d’aconseguir pujar.

UD VILADECANS: Fernandez, Massot, Galán, Gallardo, Fornés, Pérez (Espinosa 67’), Cepeda (Cano 85’), Mechehoud (Serrano 85’), Etido, Ruiz (Sanchez 67’) i Giménez (García 67’).

CF IGUALADA: Rojas, Oné, De Araújo, Álvarez (Fernandez 85’), Baldeh, Sandoval (Olmo 106’), Santana, Lobato (Cuadras 106’), Barrios (Borrell 103’), Carbó (Samaniego 85’) i Monje.

ÀRBITRE: Lluís Quero, auxiliat per Carlos Luque i Youness El Hannach.

GOLS: 0-1 Baldeh (p) min 15, 1-1 Mechehoud min 22, 1-2 Baldeh min 55, 2-2 Etido min 62, 3-2 Cano min 101.

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