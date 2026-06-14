Hoquei patins | Final OK Lliga
L’Igualada Rigat torna a caure per golejada i haurà de confiar en el factor Les Comes per seguir viu
Amb el 2 a 0 favorable al Liceo, els arlequinats es veuen obligats a guanyar el tercer partit per no caure eliminats
L’Igualada Rigat ha tornat a caure per golejada (8-2) i haurà de confiar en el factor Les Comes per continuar viu a la final de l’OK Lliga. El conjunt gallec ha tornat a demostrar la seva contundència ofensiva en una primera part que ha acabat 4 a 0 i ha deixat molt coll avall el segon enfrontament de l’eliminatòria.
El conjunt de Marc Muntané havia d’oblidar la patenta que va rebre en el retorn a una final de competició domèstica per intentar trencar el factor pista favorable al Liceo i, d’aquesta manera, augmentar les seves opcions de guanyar la final. No era una tasca senzilla. El 8 a 2 del primer duel, que mostrava la superioritat de l’equip gallec, podia ser un cop molt dur i difícil d’entomar. Val a dir que el desgast físic causat per l’eliminatòria amb el Barça i el viatge a terres gallegues van contribuir a fer encara més evident la diferència entre tots dos equips.
Igual que divendres, el segon partit tampoc ha començat de la millor manera. Si bé el primer gol no ha caigut en el primer minut i mig, el Liceo ha tornat a sortir amb tot, ha encadenat possessions llargues i xuts a la porteria arlequinada i sí que s’ha avançat al cap de cinc minuts en un penal transformat per Dava Torres. Eels àrbitres han xiulat dos penals més al cap de molt poca estona. Els ha aturat tots dos Arnau Martínez.
Les aturades d’Arnau feien respirar els arlequinats i els podien donar confiança per refer-se del cop inicial i fer desaparèixer els fantasmes del primer partit, però el Liceo ha continuat pressionant i ha marcat el 2 a 0 amb un xut exterior de l’igualadí Nil Cervera a l’escaire. Poc després, Arnau Xaus s’ha esmunyit entre Matías Pascual i Marc González i ha rebut tot sol dins l’àrea per aixecar la bola i fer el 3 a 0. Encara més, el Liceo ha aprofitat una targeta blava sobre Miguel Cañadillas per fer el 4 a 0 abans del descans.
Tot i que la golejada deixava el segon partit per sentenciat, la diferència al marcador no ha estat tant per una allau d’arribades, com per la contundència extrema dels gallecs, que gairebé no han perdonat de cara a porteria davant un Igualada que ha tingut molts problemes per sortir des del darrere i que ha estat gairebé inofensiu.
La segona meitat ha començat amb la desena falta del Liceo i el corresponent llançament de falta directa favorable a l’Igualada. Tampoc aquí ha tingut fortuna l’equip arlequinat, que ha vist com l’intent de Biel Llanes impactava al pal i el contracop següent dels gallecs acabava amb el 5 a 0, de Dava Torres. En la desena de l’Igualada, Arnau Xaus no ha perdonat. El català ha aixecat i picat amb qualitat i ha posat el 6 a 0.
Malgrat que l’Igualada no s’ha donat per vençut del tot i Joel Roma i Marc González han marcat els gols de l’honor, el Liceo ha sentenciat la golejada amb dos gols més en els darrers minuts.
L’Igualada haurà d’esborrar de la memòria les dues desfetes patides, mirar de perdre la por al Liceo, recordar que va ser la millor defensa de la lliga i recuperar la confiança de cara el tercer partit de la final que es jugarà a Les Comes, escenari en què només ha perdut dos partits en tota la lliga. El 4 a 0 que el conjunt de l’Anoia va ser capaç de marcar-li al Liceo a la lliga regular convida a l’esperança.
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