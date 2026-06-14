Atletisme
L'Avinent Manresa queda segon per clubs i un títol per al JA Berga al català sub-10 d'atletisme
El campionat català de Lleida també permet guanyar medalles als manresans, al CA Igualada, el CA Olesa i el CA Puigcerdà
Redacció
L'Avinent Manresa ha quedat en segona posició per equips en el Campionat de Catalunya sub-10 que s'ha celebrat a Lleida. L'equip bagenc ha sumat 21 punts gràcies, principalment, a la medalla de plata d'Arnau Augé, que ha fet el rècord del club en els 1.000 metres marxa, amb 5.36.38. Les dues quartes posicions de Nil Martínez en vòrtex (30,27 metres) i Martí Bítria en llargada (3.52) i la cinquena d'ell mateix en 60 metres (9.31) han completat la puntuació.
La matinal també ha vist un or, el de Lucca Otero, del JA Berga, que s'ha imposat en els 1.000 metres masculins, amb un temps de 3.17.94 que ha estat marca personal.
Els atletes de casa nostra han fet quatre medalles més. El CA Igualada Petromiralles, quart per clubs, amb 15,5 punts, han recollit dues plates, la de Nil Garcia en salt d'alçada, amb 1,16 metres, i la de Lucas Medina en llançament de vòrtex, amb 32,13.
A més, Luca Gómez, del CA Olesa, ha compartit medalla de plata amb Garcia en el salt d'alçada i hi ha hagut un bronze per al CA Puigcerdà en salt de llargada, per a Mila Irene Ivanova, amb 3,48 metres.
En la categoria sub-12 hi ha hagut una sola medalla per als nostres. En salt d'alçada, Aniol Conill, del CG Puigcerdà, ha estat plata amb 1,38 metres. De l'Avinent, les places de finalista han estat per a Roure Vilalta, cinquè en salt de perxa (2,00 metres), Queralt Leonarte, també cinquena en 60 llisos amb 8,92, i Jana Sierra, setena en 60 tanques, amb 10.77.
- Mor ofegat el jove de 18 anys que saltava a la resclosa de l'Ametlla de Merola
- El jove mort a la resclosa de l'Ametlla de Merola era veí de Navàs
- El ventilador que et salva de la calor també et pot portar problemes amb els veïns
- Per què Manresa encapçala rànquings d’infidelitats?
- Un vídeo fet amb intel·ligència artificial mostra com era el dia a dia a la mina de Cardona
- Alcalde la Pobla de Lillet: 'El que ens està passant amb l'Any Gaudí és espectacular. La Fira Modernista ha arribat per quedar-se
- Borja Morán, fill de qui dona nom al nou CAP de Sant Fruitós: «Molta gent ens diu que era el seu metge, però també part de la seva família»
- Dues metgesses de l'ICS Catalunya central són reconegudes per dedicar-se a la recerca