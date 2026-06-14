Atletisme
L'equip masculí de l'Avinent Manresa acaba en setè lloc a la Lliga Joma de Primera Divisió
El combinat absolut de l'entitat bagenca ha demostrat molt de caràcter i ambició, però ha quedat lluny de les dues places que certificaven l'ascens a Divisió d'Honor
L'equip masculí de l'Avinent Manresa ha certificat una bona actuació conjunta en la final pel títol del Campionat d'Espanya de Clubs de Primera Divisió de la Lliga Joma, però no ha pogut competir davant del múscul econòmic d'alguns dels equips contra qui s'enfrontaven. El jove equip manresà ha aconseguit anotar-se tres triomfs i ha finalitzat en quart lloc en quatre disciplines més. Resultats que els han impulsat a aconseguir un total de 71 punts, suficients per ser setens en l'encontre disputat a Pamplona i a la classificació general. L'ascens a Divisió d'Honor se l'han apuntat la Universitat Oviedo i l'AD Marathon.
El primer dels tres triomfs manresans se l'ha adjudicat el saltador de perxa santfruitosenc Martí Serra, que amb un millor intent de 5,31 metres ha deixat sense cap mena d'opció els seus rivals. Serra ha superat el llistó que li ha valgut el primer lloc sense haver fallat en cap intent anterior, però quan l'ha elevat fins als 5,51 metres, buscant la marca personal, no l'ha aconseguit superar.
Qui sí que ha assolit una millor marca de la temporada ha estat el saltador de tanques Biel Salas que ha aconseguit cobrir els 110 metres de la pista en uns ràpids 14,57 segons. Un registre que el deixava a 39 centèsimes de la seva millor marca personal, però que li servia per superar per 13 centèsimes el segon lloc que ha ocupat Jorge Juan, de l'Oviedo.
Els darrers 8 punts han anat a compte del fondista Gonçalo José Sousa, que ha cobert els 3.000 metres de la prova amb un registre de 8:35,75. Un temps llunyà al de la seva millor marca, però suficient per imposar-se amb certa solvència a Martí Ginard, del Menorca, per 58 centèsimes.
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