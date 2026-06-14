El Puig-reig remunta el derbi i és nou equip de Primera Catalana
Dos gols, de Guerrero i Balmes en els primers compassos de l’enfrontament, donen l’ascens al conjunt puig-regenc, davant un Atlètic Gironella molt combatiu, en un partit històric amb ple absolut a les grades
El Puig-reig és nou equip de Primera Catalana després d’un derbi històric davant l’Atlètic Gironella. Els puig-regencs van aconseguir imposar-se gràcies a dos gols en els primers instants i van capgirar el marcador advers de l’anada. Els locals aconsegueixen l’ascens després de quatre promocions en cinc anys, mentre que els gironellencs hauran d’esperar un any més després de quedar-se a les portes.
En un camp ple a vessar, tant d’aficionats locals com de visitants i també de neutrals vinguts d’arreu de la Catalunya Central, el Puig-reig va començar amb el mateix guió que a l’anada i que en el partit de tornada de semifinal: amb gol. En una jugada de transició ràpida després d’una recuperació en una zona important, Felipe Guerrero entrava a l’àrea i, amb una vaselina elegant, enviava la pilota per sobre de Josep Calaf i anotava el primer gol del partit quan només havien transcorregut noranta segons del xiulet inicial. Els locals havien sortit en tromba i l’Atlètic Gironella va patir de valent en els primers compassos de l’enfrontament, patint la pressió alta i tenint moltes dificultats per mantenir la possessió. Als cinc minuts de joc, Martí Soler centrava una falta lateral i Marc Balmes rematava amb el cap per fer el segon i capgirar el marcador en un inici completament trepidant. Els gironellencs, abatuts, responien amb una falta que executava Joan Fígols que s’estavellava a la barrera.
El Puig-reig seguia apretant i Roc Molina treia, sobre la línia de gol, una rematada de Balmes en una nova centrada lateral, i Roger Valls tornava a salvar els gironellencs en la jugada de córner posterior. Els visitants van anar despertant lentament i Jordi Ferrer tenia la primera clara dels gironellencs en un xut que sortia desviat. Fígols feia lluir Lluc Guiteras en un xut a dins l’àrea després d’un gran control.
A mesura que passaven els minuts, el partit s’estabilitzava, sense tantes ocasions, però sense un dominador clar i amb moltíssima intensitat entre tots dos equips, lluitant les nombroses jugades dividides i aèries. A deu minuts pel final, una transició del Puig-reig acabava amb un xut de Balagué que sortia per sobre del travesser. Aliou Diallo també havia de treure sobre la línia de gol una pilota en una centrada perillosa del Puig-reig. En una de les últimes jugades de la primera meitat, Balagué rematava a gol, però el col·legiat anul·lava la diana per fora de joc.
La segona meitat va començar amb l’Atlètic Gironella molt més actiu i un Puig-reig que no es conformava amb un gol d’avantatge. Als cinc minuts de la represa, Guerrero posava a prova Calaf en un xut creuat. Els puig-regencs tenien la possessió i el control de la pilota, però les ocasions, comptades, es donaven a parts iguals a les dues porteries. Arnau Divins tenia una ocasió clara en un gran xut des del límit de l’àrea que sortia fregant el travesser de la porteria visitant.
El partit també creixia en intensitat, no tant en el joc, sinó en la duresa, i el col·legiat havia d’amonestar a jugadors d’ambdós conjunts. Els gironellencs creixien, conscients que necessitaven un gol, i assetjaven la porteria de Guiteras, però sense ocasions molt clares. A l’altra banda del camp, Joel Fernández enviava un xut de falta per sobre del travesser. A set minuts pel final, Balagué no aconseguia concretar un u contra u i Valls aconseguia treure la pilota a temps. Al minut 89, Pol Toran tenia el gol de l’empat en un llançament de falta que sortia fregant el pal.
Els últims instants de partit van ser frenètics, amb els gironellencs llançats a l’atac, però sense aconseguir anotar i els puig-regencs treient aigua com bonament podien, però de forma efectiva. El col·legiat xiulava el final i els aficionats del Puig-reig van envaïr el terreny de joc per celebrar un ascens històric.
CE PUIG-REIG: Guiteras, Balmes, J. Fernandez (Dueñas 89’), Divins, M. Soler, Rovira (Domínguez 76’), Lorenzo (Santasusagna 63’), Ndao, Balagué (P.Soler 89’), Guerrero (M. Fernandez 76’) i Vinasco.
CF ATLÈTIC GIRONELLA: Calaf, Molina, Cunill (Djamanca 63’), Fernández, Valls, Fígols, Ferrer (Rodríguez 23’), Diallo (Toran 46’), López, Portell (Villa 46’) i Ragués.
ÀRBITRE: Adrià Gómez, auxiliat per David Pérez i Aitor Fernández.
GOLS: 1-0 Guerrero min 2, 2-0 Balmes min 5.
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