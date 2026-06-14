Automobilisme
Hamilton fa història amb Ferrari i torna a enamorar a Barcelona
Aconsegueix el seu primer triomf amb Ferrari i trenca l’empat amb Michael Schumacher com el pilot amb més victòries al Circuit de Barcelona (7)
Trist comiat d’Alonso, que s’ha retirat amb una fallada de bateria al seu Aston Martin. Carlos Sainz ha sigut 12è
Laura López Albiac
Lewis Hamilton ha retrobat la seva millor versió al Circuit de Barcelona, que va ser una pista ‘talismà’ en els seus temps de glòria i que passarà a la història com l’escenari de la seva primera victòria amb Ferrari.
L’heptacampió va viure una tortura en el seu primer any de vermell, però el 2026 és un home nou i en ratxa. Segon en el Mundial, aquest diumenge ha trencat l’empat amb Michael Schumacher com el pilot més premiat de la història a Montmeló, amb set victòries.
És la 106a del seu palmarès, la primera des del llunyà GP de Bèlgica 2024 i la primera de l’actual temporada per a un pilot que no condueix un Mercedes. Al crit de «¡Força, Ferrari!», Hamilton ha creuat la meta davant de George Russell i Lando Norris, que han completat el podi.
Un èxit amb una alta càrrega d’emotivitat que, a més, suposa una bona esgarrapada de punts en el campionat, ja que el líder Kimi Antonelli ha abandonat quan feien falta tres voltes.
Per als fans espanyols el balanç no ha pogut ser pitjor. Carlos Sainz ha acabat sense punts (12è) i Fernando Alonso s’ha retirat en el que pot ser el seu comiat de Barcelona en l’F1.
Alonso, des del ‘pit lane’
Russell, en pole per tercera vegada aquest any i quan més necessitava reaccionar, s’ha defensat de l’atac de Hamilton a la sortida per posar terra pel mig en tot just dues voltes Antonelli, pressionat per Norris, ha intentat no perdre contacte amb ells i Verstappen rodava al top cinc davant daltabaix del seu company Hadjar, que s’ha quedat clavat.
Carlos Sainz ha guanyat quatre posicions, mentre Fernando Alonso no ha tingut oportunitat ni de regalar als seus fans un de les seves arrencades ‘marca de la casa’, ja que ha hagut de començar la carrera des del pitant després que Aston Martin trenqués el parc tancat per canviar elements elèctrics a la unitat de potència del seu AMR26. El de Stroll només ha durat sis voltes abans d’enfilar el camí de boxes per un problema amb la caixa de canvis.
Calor i degradació
La calor asfixiant, amb 30a en l’ambient i 50è a l’asfalt, ha passat aviat factura. Verstappen patia amb tous davant el ritme més gran de Leclerc i Hamilton ha obert el ball de parades. Russell ha replicat la seva estratègia, però s’ha quedat exposat davant Antonelli, que seguia en pista i comandat la carrera.
Mercedes s’ha adonat de la badada i ha trucat a Kimi per mantenir les posicions. Bottas ha protagonitzat el segon abandonament del dia i Alonso, que ha espremut els pneumàtics durs al màxim (21 voltes) era 18è. Només quedaven per parar ell i Lindblad i l’asturià ha tornat a pista amb el mateix compost.
Després de la primera finestra de parades, la carrera ha entrat en fase d’estabilitat, tot i que amb diferències mínimes al top quatre i Antonelli i Norris amb més velocitat que els dos pilots de cap, Russell i Hamilton. El britànic ha fet la seva segona parada per intentar protegir-se.
Kimi, a l’atac
Mercedes ha optat per una estratègia a dues parades davant l’elecció a tres de Ferrari i Antonelli, amb un plus d’energia, ha donat iniciat l’operació de caça a Russell.
L’italià, sempre agressiu al cos a cos amb el seu company i amb amenaça per límits de pista, ha mantingut un vibrant pols que, indirectament, ha beneficiat Hamilton, que era el pilot amb menys degradació.
Alonso ‘ajuda’ Lewis
Alonso s’ha acomiadat de la pitjor forma possible i ha hagut de retirar-se amb problemes a la bateria del seu Aston Martin. El cotxe de l’asturià s’ha parat al revolt 9, propiciant un cotxe de seguretat virtual d’allò més oportú per a Hamilton, que s’ha estalviat deu segons al seu pit stop.
El de Ferrari ha tornat a pista per davant de Russell, tots dos amb mateixa estratègia i amb una vintena de voltes per davant. Hamilton tenia sis girs d’avantatge de pneumàtic respecte al seu compatriota i cinc respecte a Antonelli, cosa que li ha permès escapar-se dels Mercedes.
Antonelli ha aconseguit superar Russell, però el seu W17 no ha acabat la carrera, deixant via lliure al britànic. Hamilton ja era massa lluny i ha vist la gran bandera final, d’una altra llegenda com Novak Djokovic, en primera posició.
La festa no ha sigut completa per a Ferrari, ja que després del seu accident a Mònaco, Charles Leclerc ha encaixat el seu segon zero consecutiu per una avaria en els compassos finals. Hamilton, Russell i Norris han protagonitzat un podi íntegrament britànic.
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