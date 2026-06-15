Futbol/Tercera RFEF
El CE Manresa anuncia la renovació del davanter David Momoh
El club considera "clau" la continuïtat d'un jugador que va marcar vuit gols en la temporada de l'ascens
El CE Manresa ha anunciat aquest dilluns la renovació del davanter David Momoh, una continuïtat que, des de l'entitat, es considera "clau" per a la tornada a la Segona RFEF en el curs vinent. Momoh va actuar en la temporada que tot just finalitza, la de l'ascens, en 20 partits, en 7 dels quals va ser titular, i va anotar un total de vuit gols.
Es tracta d'un jugador amb molt marge de millora, que la setmana que ve fa 21 anys i que procedia de l'Avilés quan va arribar al Congost, després d'una trajectòria entre el Sant Andreu i l'Espanyol. La seva velocitat i explosivitat són molt apreciades per l'equip tècnic que encapçala Sergi Trullàs.
La renovació de Momoh s'afegeix a les d'Àlex Iglesias, Aleix Díaz, Badr el Amerani, Nico Olmedo, Ángel Vera, Roger Munells, Carlos Portero i Matheus Teixeira i ratifica la intenció de la formació bagenca de mantenir la columna vertebral del grup que va portar el club novament a Segona, després de dues temporades a Tercera RFEF, i ho fes com a campió de grup.
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