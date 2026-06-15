Futbol sala/Segona Divisió B
El Covisa Manresa jugarà contra el Barça Atlètic el trofeu Les Codines de pretemporada
L'equip que entrenarà Santa es començarà a entrenar el 20 d'agost i disputarà tres partits i un triangular abans de l'inici de la lliga
El Barça B, equip de Segona Divisió, serà el rival del Covisa Manresa en la 47a edició del trofeu Les Codines, la pedra de toc més important de la pretemporada dels bagencs, que es disputarà el 29 d'agost al pavelló del Pujolet. En aquesta jornada s'aprofitarà per presentar la plantilla.
L'equip que dirigirà Santa haurà iniciat els entrenaments nou dies abans de cara a arribar a punt a l'inici de la lliga, el 19 de setembre.
Després del debut, els manresans es deplaçaran a Santa Margarida de Montbui per jugar contra el FS Montbui, conjunt que ha ascendit a Tercera nacional. El partit es jugarà el dimarts, 1 de setembre.
La preparació seguirà el dia 5 de setembre, amb el duel contra el Ripollet, ascendit a Segona B. Una setmana més tard, el 12 de setembre, es jugarà un triangular entre els manresans, l'Enfaf Andorra i el FS Solsona, que també ha pujat a Tercera. Aquest torneig es jugarà al Pujolet i serà la prèvia del campionat de lliga de Segona Divisió B, que arrencarà el cap de setmana següent.
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