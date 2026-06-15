fórmula 1
Hamilton fa història amb Ferrari i enamora Barcelona
El pilot britànic aconsegueix el seu primer triomf amb l’escuderia italiana i trenca l’empat amb Michael Schumacher com el pilot amb més victòries (set) al circuit de Montmeló.
Laura López Albiac
Havia de ser a Barcelona. Lewis Hamilton va aconseguir ahir la primera victòria amb Ferrari a la que era la seva pista talismà en els seus temps de glòria. El britànic, de 41 anys, va viure una tortura en la seva primera temporada de vermell, però el 2026 és un home nou i en ratxa.
Segon en el Mundial, crescut després del podi a Mònaco, l’heptacampió va confirmar la resurrecció i va trencar l’empat amb Michael Schumacher per erigir-se en el pilot més premiat de la història a Montmeló, amb set victòries.
És la número 106 del seu palmarès, la primera des del llunyà GP de Bèlgica 2024 i la primera de l’actual temporada per a un pilot que no condueix un Mercedes. Al crit de "¡Forza Ferrari!", entre llàgrimes de felicitat, Hamilton va creuar la meta per davant de George Russell i Lando Norris, que van completar un podi íntegrament britànic en un dia nefast per als pilots de casa, Carlos Sainz i Fernando Alonso.
Trist comiat d’Alonso
A més de l’evident alta càrrega d’emotivitat, l’èxit de Hamilton posa emoció al campionat. El líder Kimi Antonelli va abandonar a falta de tres voltes i ja té l’anglès a 41 punts i el seu company Russell a 52. Encara amb 15 grans premis en perspectiva, la F1 guanya emoció.
Alonso sabia que aquest cap de setmana estava abocat al desastre esportiu amb Aston Martin. "El pitjor cotxe i el pitjor motor", va anticipar dissabte, després d’acabar últim en la classificació. Així que va decidir disfrutar a la seva manera i bolcar-se amb la legió de fans, que van omplir la grada Alonso Land sense que els importés la calor asfixiant ni les llargues cues als accessos (124.870 espectadors van acudir ahir, més de 300.000 en tot el GP).
Durant la parada de pilots, abans de la carrera, Fernando va celebrar amb els seus entusiastes seguidors la que pot ser la seva última carrera a Barcelona. No va poder regalar-los una sortida marca de la casa. Va arrencar des del pitlane després que el seu equip optés per canviar elements de la unitat de potència de l’AMR26. I una vegada en pista, fins i tot l’estratègia va resultar estèril. Va esgotar el seu primer joc de pneumàtics durs (21), però va acabar abandonant després de 37 voltes per una fallada a les bateries. El seu company Stroll només va tardar cinc voltes a enfilar el camí del garatge per una avaria a la caixa de canvis. El desastre va ser absolut.
Carlos Sainz, 16è a la graella, va guanyar quatre posicions a la sortida i va mirar d’executar una nova remuntada a la zona de punts, però el seu esforç no va ser suficient. Les exigències de la pista de Barcelona van portar a col·lació l’enorme dèficit de Williams. Albon no va acabar i Carlos ho va fer sense premi (12è). "No és on vam prometre estar aquest any, no és on hauríem de ser, a un segon per volta dels primers. Encara estem molt lluny", va lamentar.
Els més de 50 graus que es van registrar a l’asfalt van passar aviat factura. Verstappen patia amb tous davant el ritme més gran de Leclerc i Hamilton va obrir aviat el ball de parades. En un moment de dubtes per l’estratègia de parades, amb molta degradació, Ferrari ho va tenir més clar que Mercedes.
Antonelli, sempre agressiu en el cos a cos, va mantenir un vibrant duel amb Russell, que liderava després d’haver sortit des de la pole. El safety car que va provocar Alonso va ser d’allò més oportú per a Hamilton, que es va estalviar 10 segons en el seu pit stop i va tornar a la pista per davant en un tram final que va ser d’infart. Kimi va caçar el seu company, però el motor del seu Mercedes va dir prou a falta de tres voltes. La festa a Ferrari no va ser completa i Leclerc va sumar el seu segon zero seguit.
Fórmula 1 Circuit de Montmeló
Lewis HAMILTON (Ferrari) 1:32:28.105 h
George RUSSELL (Mercedes) a 19.561 s
Lando NORRIS (McLaren) a 23.719 s
Max VERSTAPPEN (Red Bull) a 40.497 s
Oscar PIASTRI (McLaren) a 58.661 s
Així va el Mundial
1. Kimi Antonelli (Mercedes) 156
2. Lewis Hamilton (Ferrari) 115
3. George Russell (Mercedes) 106
4. Charles Leclerc (Ferrari) 75
5. Lando Norris (McLaren) 73
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