Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Passeig de ManresaAscens Puig-reigGaspi i Oliver TreeHomicidi de la BaellsMort Ametlla de MerolaBegoña GómezVisita del Papa
instagramlinkedin

🔴 EN DIRECTE avui a les 21.00 hores

Moeve Fútbol Zone 1x30: mercat de fitxatges i final del play-off d’ascens, protagonistes

Moeve Fútbol Zone torna avui, 15 de juny, a les 21.00 hores, amb un nou programa centrat en dos dels grans focus de l’actualitat futbolística: el mercat de fitxatges i la final del play-off d’ascens a LaLiga EA Sports

Moeve Fútbol Zone 1x30

Moeve Fútbol Zone 1x30 / SPORT TV

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

L’emissió arrenca amb l’editorial de Christian Blasco, que introdueix les claus del moment abans de donar pas al repàs de l’actualitat a càrrec de Xavi Espinosa, centrat en tot allò que ha deixat el partit d’anada de la final del play-off de LaLiga Hypermotion i en els primers moviments del mercat d’estiu.

El mercat pren protagonisme

El bloc principal del programa reuneix els periodistes Alejandro Segura i Albert Blaya, que analitzen els moviments que comencen a sacsejar el mercat de fitxatges i fan una valoració de la temporada acabada de finalitzar. A més, a la secció de La Firma Prensa Ibérica, el periodista Sebastià Adrover, de Diario de Mallorca, explica la situació que viu el conjunt balear després de les últimes novetats relacionades amb Martín Demichelis, el futur del qual sembla cada cop més lluny de la banqueta malgrat haver renovat recentment el seu contracte.

També hi participa Juan Carlos Álvarez, de Faro de Vigo, que analitza com afronta el mercat de fitxatges el Celta de Vigo després d’una temporada especialment positiva, culminada amb la classificació per a competició europea.

Moeve Fútbol Zone

El programa es pot veure a totes les capçaleres digitals de Prensa Ibérica, i a les xarxes socials oficials de SPORT, on els aficionats podran participar mitjançant enquestes, comentaris i seccions interactives.

La final del play-off, a examen

El programa també dedica un espai destacat a LaLiga Hypermotion, amb la participació de Mario Jiménez, que analitza el partit d’anada de la final del play-off d’ascens a LaLiga EA Sports entre Màlaga i Almeria, així com les opcions de tots dos equips de cara al desenllaç de l’eliminatòria.

Liga Futura Moeve i LaLiga Genuine

A l’espai “Futbol per a tothom”, el programa repassa tot el que ha donat de si el torneig femení Liga Futura Moeve, celebrat durant el cap de setmana a Sevilla. A més, s’oferirà una prèvia de la fase final de LaLiga Genuine Moeve, que es disputarà pròximament a Madrid, acompanyada de les millors imatges de totes dues competicions.

El pols de la jornada a les xarxes

Abans del tancament, Joaco Soneira repassa l’actualitat a peu de carrer i selecciona algunes de les imatges virals més destacades que ha deixat el cap de setmana a les xarxes socials.

Un programa que combina anàlisi, actualitat i protagonistes en una setmana marcada pel mercat de fitxatges i per l’emoció de la lluita per l’ascens.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fa fallida una cooperativa històrica en la qual treballaven 400 persones: «No sortien els números i el gerent pagava webs de cites amb els nostres diners»
  2. El jove mort a la resclosa de l'Ametlla de Merola era veí de Navàs
  3. Mor ofegat el jove de 18 anys que saltava a la resclosa de l'Ametlla de Merola
  4. La terra s’obre sota els peus: els 700 forats gegants que espanten Turquia
  5. Alcalde la Pobla de Lillet: 'El que ens està passant amb l'Any Gaudí és espectacular. La Fira Modernista ha arribat per quedar-se
  6. Atropellen una dona a l’avinguda Tudela de Manresa
  7. El ventilador que et salva de la calor també et pot portar problemes amb els veïns
  8. Ibuprofèn sense recepta: puc substituir el de 600 per 400 mg i mitja pastilla?

Moeve Fútbol Zone 1x30: mercat de fitxatges i final del play-off d’ascens, protagonistes

Moeve Fútbol Zone 1x30: mercat de fitxatges i final del play-off d’ascens, protagonistes

Arnau Ramió, expert en IA: «Pensar que la intel·ligència artificial no eliminarà llocs de treball em sembla impossible»

Arnau Ramió, expert en IA: «Pensar que la intel·ligència artificial no eliminarà llocs de treball em sembla impossible»

Tens un pis vell a Solsona i el vols posar en lloguer social? L'Ajuntament n'eleva les ajudes

Tens un pis vell a Solsona i el vols posar en lloguer social? L'Ajuntament n'eleva les ajudes

Un reportatge sobre la realitat hídrica d’Extremadura guanya la desena edició del Premi de Periodisme Aqualia

Un reportatge sobre la realitat hídrica d’Extremadura guanya la desena edició del Premi de Periodisme Aqualia

El Puig-reig puja a Primera Catalana

El Puig-reig puja a Primera Catalana

Moren el youtuber Gaspi i el cantant Oliver Tree en un accident d’helicòpter a Rio de Janeiro

Moren el youtuber Gaspi i el cantant Oliver Tree en un accident d’helicòpter a Rio de Janeiro

L’estiu en què Bad Bunny es va convertir en la icona de Puerto Rico: quan el ‘perreo’ va enderrocar un govern masclista i corrupte

L’estiu en què Bad Bunny es va convertir en la icona de Puerto Rico: quan el ‘perreo’ va enderrocar un govern masclista i corrupte

Espanya inicia el seu repte a Atlanta

Tracking Pixel Contents