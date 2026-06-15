Curses de muntanya
Núria Tarragó, de Manresa, arrasa en els 10 quilòmetres del Trail 100 Andorra
La bagenca, que va córrer en la mateixa prova que la seva mare, venç en categoria femenina i queda tercera en la general
Bronze per a la igualadina Laura Orgué en la mitja marató disputada a Ordino
La corredora manresana Núria Tarragó (Hoka Spain) va aconseguir la victòria en categoria femenina, i va quedar tercera en el total, de la prova de 10 quilòmetres del Trail 100 que es va disputar a Ordino, a Andorra. A més, segons ha explicat a les xarxes socials, va córrer en la mateixa prova que la seva mare, Marga Clop, que va quedar 32a en la classificació femenina.
La guanyadora va completar la prova, d'11,2 quilòmetres i de 500 metres de desnivell positiu amb un temps de 53 minuts i 9 segons, amb 39 segons de diferència respecte de la danesa Kamilla Sofie Vallin. La mare de Tarragó va fer un temps d'1.20.31.
En la categoria masculina, el triomf en els 10 k va ser per al francès Guilhem Rimailho, que va vèncer amb 51.10 pels 52.23 del vallesà Joan Gual. Ells dos van ser els únics que van poder superar Núria Tarragó.
L'altre podi per a les nostres comarques va ser per a la igualadina Laura Orgué, del Club Pyrénees Ariegoises, que va quedar tercera en la mitja marató, la cursa de 21 k amb 1.750 metres de desnivell positiu. Orgué va fer un temps de 2.37.36 i va quedar darrere de la guanyadora, la madrilenya Dalia Alonso (2.33.57) i de la sud-africana Cana Peek (2.35.14).
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