Triatló
La 100x100 Half tornarà a posar Berga a l'aparador el proper 5 de juliol
La competició aplega cinc proves combinades de natació, ciclisme i proves a peu, és previst que aplegui 700 participants i passarà per set municipis
Regió7
La capital del Berguedà tornarà a ser l’escenari, el proper 5 de juliol, de la 100x100 Half Berga, una sèrie de proves combinades que aplegaran uns 700 participants i que passaran també pels municipis de Cercs, Avià, l’Espunyola, Montmajor, Navès i Capolat.
La presa de la Baells serà l’escenari dels canvis de les diverses modalitats. L’aquabike tindrà 1.900 metres de natació i 90 km de bicicleta;la half, amb 1.900 metres nedant, 90 quilòmetres en bici i 20 corrent; la short, amb 750 metres de natació, 51 quilòmetres damunt de dues rodes i 10 quilòmetres de cursa a peu.;la sprint, amb 750 de natació, 20 km de ciclisme i 5 km a peu; i l’olympic, amb 1.500 metres nedant, 40 quilòmetres de bicicleta i 10 de cursa atlètica Les proves arrencaran entre les 8 i les 8.30 del matí.
El responsable de 100x100 Half Berga, Jordi Casas, va destacar, en la presentació, que «aquesta combinació» contribueix «a projectar la imatge de Berga i del Berguedà com a destinació esportiva».
El regidor d’Esports, Guillem Canal, va destacar que "l’Ajuntament hi destina recursos per facilitar la logística de la prova. Tant els responsables de la presa de la Baells com l’Institut Serra de Noet, on es duen a terme les transicions, ens ofereixen moltes facilitats. Esperem que sigui un èxit i animem els berguedans i les berguedanes a participar-hi, com a esportistes o com a públic"
Finalment, el conseller comarcal, Ramon Caballé, valora que "l’esdeveniment serveix per mostrar el Berguedà esportiu en diverses disciplines”. Caballé també va remarcar el suport logístic que presta el Consell Comarcal del Berguedà en l’organització de l’esdeveniment, tant en aspectes de coordinació com en la promoció de la prova. A més, va expressar el desig que aquesta “tingui continuïtat".
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