Futbol | Primera Catalana
El CF Igualada anuncia que el tècnic, Dani Andreu, no hi seguirà la propera temporada
L'entrenador va conduir l'equip blau fins a l'últim partit de l'eliminatòria d'ascens, en què el Viladecans va barrar el pas dels anoiencs a la Lliga Elit
El CF Igualada ha anunciat aquest dimarts, a través de les seves xarxes socials, la no continuïtat de Dani Andreu com a primer entrenador de l'equip sènior. L'entitat agraeix el compromís del tècnic, al qual diuen que aquesta "sempre serà casa teva". De moment, encara no ha trascendit qui el substituirà.
La decisió arriba només dos dies després que l'Igualada mantingués fins a l'últim moment les esperances d'ascendir a la lliga Elit, en una equilibradíssima eliminatòria final en què va perdre, a la pròrroga, per 3-2 al camp del Viladecans després d'haver-hi empatat sense gols en el partit d'anada. En l'eliminatòria prèvia, els igualadins havien derrotat el Turó de la Peira, amb un triomf a casa per 2-1 i un empat a Nou Barris a un gol, justament l'equip que havia quedat davant seu al grup 2 de Primera Catalana, en què els anoiencs van ser tercers.
Andreu va arribar l'estiu passat a l'Igualada procedent del San Cristóbal, al qual havia entrenat a Tercera RFEF les dues temporades anteriors, amb un tercer lloc inclòs en la primera d'elles. L'Igualada va guanyar 17 partits dels 30 jugats en la lliga regular, en va empatar 7 i en va perdre 6, amb un joc atractiu i ofensiu que el va portar a ser el màxim golejador de la categoria, amb un total de 69 gols, setze més que el Singuerlín, la formació que va assolir l'ascens directe a la categoria superior.
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