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Futbol sala

El Covisa Manresa fitxa el golejador Marc Hermosel

El jugador prové del FS Mataró, equip que fa unes setmanes va pujar a Segona Divisió, i garanteix anotació i virtuts diferents, en ser esquerrà

Marc Hermosel, amb la seva nova camiseta del Covisa Manresa

Marc Hermosel, amb la seva nova camiseta del Covisa Manresa / Covisa Manresa

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Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

El Covisa Manresa ha anunciat aquest dimarts la contractació de Marc Hermosel, un golejador provinent del FS Mataró, conjunt que va ascendir fa unes setmanes a Segona Divisió i que ha de garantir presència atacant al conjunt dirigit per Xavier Santaella.

Hermosel ha de garantir presència atacant i també virtuts diferents a la d'altres futbolistes gràcies a la seva condició d'esquerrà. La temporada passada va fer 30 gols a la lliga i 40 entre el play-off d'ascens i la Copa del Rei.

El nou fitxatge també ha jugat el play-off amb el Pinseque i l'eliminatòria final d'ascens amb l'Illes Balears Palma B. En el tram inicial de la seva carrera, va formar-se al Montcada, va passar un temporada al Barça i una altra a l'Industrias Santa Coloma.

Pel que fa a la seva trajectòria sènior, va estar dos cursos al Cerdanyola, una a l'Industrias i dues més al CN Sabadell, abans de raure al FS Mataró.

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Aquesta és la quarta incorporació del Covisa després de les de Terri, Eudald Ripollès i Ian Herrerías, a part de l'ascens al primer equip del juvenil Dídac Martínez.

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