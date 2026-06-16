Futbol/Segona RFEF
Els socis del Centre d'Esports Manresa tornen a autoritzar el club per convertir-lo en societat anònima esportiva
L'entitat ha hagut de refer el procés iniciat fa dos anys per defectes de forma i espera que tot el procés estigui finalitzat a final d'aquest any, amb un capital social d'uns 100.000 euros
Repetició de la jugada, però diferent. Pocs menys de dos anys després, el primer cop va ser el 4 de juliol del 2024, que l'assemblea de socis del Centre d'Esports Manresa donés permís al club per convertir-se en societat anònima esportiva (SAE), aquest dimarts s'ha reiterat la votació. Amb menys presents que les 50 i escaig persones que aleshores eren a la FUB, aquest cop n'eren una trentena a la sala d'actes del Montepio de Conductors, els associats han donat tres autoritzacions a la junta directiva per començar a fer les passes, ara sí, en direcció correcta.
En la votació només hi ha hagut un vot en contra. Ha estat suficient per avançar. Fa dos anys, es va intentar fer convertint només en SAE una part del club, confiant en un inversor que, a l'hora de la veritat, no va respondre i va provocar pèrdues durant la temporada posterior. Aquell procés, que posava el preu de l'acció en uns límits gairebé prohibitius per al soci habitual, s'ha de convertir ara en una operació tutelada pel Consell Superior d'Esports, pautada en tres passes i amb la possibilitat que hi hagi una bona quantitat d'accionistes que siguin la gent de sempre, tot i que la junta també veu necessària l'entrada d'un inversor per mirar de ser ambiciosos.
En tres fases
Com ha explicat, de manera molt pedagògica, l'advocat del club, Jaume Pujol, la votació en aquesta junta extraordinària era per donar tres autoritzacions a la directiva. La primera, per iniciar els tràmits de la transformació. La segona, per fer la proposta de capital social de la futura SAE i, la tercera, per determinar les condicions dels possibles accionistes i la composició de l'accionariat en la tercera de les tres fases. Després, les ha explicades.
Així, en la primera, els 221 socis del CE Manresa amb dret a vot podran subscriure una acció. Tenint en compte les xifres que ha exposat el club abans en forma de patrimoni, el capital social d'aquesta primera emissió seria proper als 100.000 euros. Dividit entre els 221 associats surt a que cada acció costaria uns 400 euros. Aquesta fase arrencarà quan el Consell Superior d'Esports hagi donat llum verd a la primera proposta del sobre el total del capital i durarà 30 dies.
Un cop hagin passat, els mateixos que hagin comprat una acció a la primera ronda podran comprar-ne més a la segona, un procés que durarà 30 dies més. Si amb això es cobreix el capital, ja no caldrà anar a buscar cap altre inversor per arribar als 100.000 euros, però com que el més normal és que això no passi, aleshores s'engegarà la tercera fase en què la junta podrà establir les condicions que hauran de tenir els nous accionistes. Pujol ha explicat que "d'aquesta manera no es trenca res. El club es va fundar quan es va fundar i ara, simplement, tindrà un nou vestit jurídic". En la votació, els tres permisos han estat aprovats amb un sol vot en contra.
Procés electoral
Tota aquesta conversió, que el president de l'entitat, Lluís Basiana, confia que estigui enllestida a final d'any, tindrà lloc després d'un procés electoral, perquè enguany s'acaba el mandat de l'actual junta. De fet, com va anunciar fa dies, el vicepresident Francesc Sòria, que ha fet una detallada i emocionada radiografia de com està el club, no seguirà al càrrec. En canvi, el gruix de la junta es tornarà a presenciar. Entre el 22 i el 29 de juny es podran presentar candidatures. Unes eventuals votacions serien el 27 de juliol, però si no hi ha cap altra candidatura, l'actual seria proclamada el 30 de juny.
El tema del permís per tornar a iniciar el procés de la SAE ha estat en una convocatòria extraordinària que ha seguit a l'ordinària. En aquesta, el director general de l'entitat, Àlex Redondo, ha presentat un pressupost total de 680.200 euros per al primer equip masculí, que puja a 860.200 per a tot el club. També unes despeses aproximades d'1.021.698 euros, unes pèrdues que tots els presents han atribuït al que es va escapar per la presència durant la temporada passada del famós inversor que després es va tirar enrere. El pressupost que aquest va establir va provocar impagaments reconeguts tot i que, segons Redondo, "tots els jugadors van cobrar-ho tot, si no, no hauríem pogut competir i guanyar a Tercera".
Amb el trofeu present, els directius van anunciar que presentaran aviat la nova campanya d'abonaments, amb preus lleugerament superiors i el lema "Tornem per quedar-nos".
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