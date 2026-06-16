Poliesportiu
Manresa acollirà Fortalesa, un programa per controlar l'activitat esportiva exigent dels joves entre els 12 i els 17 anys
L’empresa Bevolutive, amb la solsonina Núria Sala i Iñaki Urdangarin al capdavant, i l’Ajuntament organitzaran el proper 6 de setembre una jornada per a esportistes i els seus pares destinada a assolir eines per gestionar la pressió de la seva disciplina
No tots els joves esportistes que s’entrenen més de tres dies a la setmana en la seva disciplina arribaran a l’elit, però alguns potser sí i, la resta, han de saber com gestionar una activitat a la qual dediquen molt temps i que han de saber conduir per no acabar deixant-la de banda. A aquest públic s’adreça el programa Fortalesa, creat per l’empresa Bevolutive i que aterrarà el 6 de setembre a Manresa de la mà de l’Ajuntament.
Serà un matí de trobada i de posada en comú de conceptes amb joves practicants [de moment n’hi ha 22 d’apuntats de sis disciplines] i els seus pares, per tal de saber com conduir les emocions que, amb total seguretat, els sacsegen durant els partits o campionats, o fins i tot en el dia a dia.
A part de personalitats famoses com l’exjugador d’handbol Iñaki Urdangarin i l’exbasquetbolista Ferran Martínez, una de les cares visibles de Bevolutive és la solsonina Núria Sala. Explica que «ens hem proposat treballar el binomi entre esport i creixement personal. Treballem en dos àmbits, l’esportiu i el corporatiu. En el primer, ens centrem en anys que definiran si la persona arribarà o no a l’elit. Hi haurà d’altres trets, com el físic, que també compten, però més enllà de si hi accedeixen o no, incidim en la fortalesa mental perquè es puguin mantenir en la pràctica esportiva».
I és que l’excessiva pressió pot provocar abandons i es tracta de no haver de renunciar a les disciplines favorites per un excés d’autorresponsabilitat.
Jornada doble
D’aquesta manera, aquell dia hi haurà una feina en un doble vessant, en una activitat que tindrà lloc al Conservatori de Música de Manresa. Els esportistes la tindran a les deu del matí. Aquests s’hi han inscrit a través dels clubs i Bevolutive ja ha recollit una informació prèvia sobre cadascun per començar-hi a treballar.
La intenció és que «donin la màxima importància al que senten i que no normalitzin el patiment. Aquest no hauria de ser constant. Si és així, és que l’estan vinent des d’un lloc que haurien d’aprendre a detectar i fer per canviar-ho».
En aquest sentit «existeixen els marcs mentals. Si et centres en el resultat, estàs condemnat a patir. Si, en canvi, et centres en el procés i en valorar com, gradualment, vas en una evolució positiva, provocaràs que aquest resultat depengui molt més de tu i gaudiràs del teu progrés».
L’altra pota és la dels pares. La trobada, a les dotze del migdia, serà en format xerrada però «amb molts vídeos. Estem convençuts que és molt important que s’escoltin entre ells i que arribin a les seves pròpies conclusions». En aquesta part hi haurà també la intervenció d’una psicòloga i un doble pla, el d’entendre la trajectòria esportiva dels fills, però també la vital, la d’una etapa, la de l’adolescència, prou complicada per ella mateixa.
La Fortalesa que cal que en treguin les dues parts hauria de ser la d’afrontar els problemes de manera conjunta, parlant entre ells, per aconseguir que el camí sigui el més llarg i plaent possible.
Una iniciativa multidisciplinar amb la voluntat d’expandir-se
El programa Fortalesa va ser presentat dies enrere a la seu del Comitè Olímpic Espanyol a Madrid, en un acte en què també va intervenir el president de l’organisme, Alejandro Blanco, i dos manresans il·lustres, l’exvicepresident del Comitè Olímpic Internacional i patró de la Fundació del Bàsquet Manresa, Pere Miró, i el doctor Albert Estiarte, comissionat de Salut i Esport d’Althaia i amb una gran quantitat de participacions olímpiques com a metge de l’equip espanyol de waterpolo.
Hi ha prevista la jornada de Manresa, però abans se’n vol fer una altra. De fet, vol ser present coincidint amb els propers Campionats d’Espanya de gimnàstica artística que es faran a Pamplona entre el 22 i el 28 de juny, tot i que aquest extrem encara s’ha de confirmar.
El següent pas, segons Núria Sala, és «fer una convocatòria oberta de cara al 5 de setembre des del Museu Olímpic i de l‘Esport Joan Antoni Samaranch de Barcelona. Estarà oberta a tot Catalunya i intentarem vehicular-ho des dels clubs de la mateixa manera que hem fet a Manresa», on és previst d’aterrar l’endemà.
Tal com ha passat fins ara a la capital del Bages, primer cal fer tota una feina de camp i unes enquestes per establir el perfil de les persones, tant esportistes com famílies, que hi voldran intervenir. El període d’inscripció per a Manresa, per tant, segueix obert i tothom qui vulgui s’hi pot inscriure a través de la informació que han rebut els diferents clubs de la ciutat.
Fins ara, de cara a aquesta jornada del proper mes de setembre, s’han apuntat esportistes de sis disciplines esportives diferents de les moltes que es practiquen a la ciutat, gimnàstica artística i rítmica, atletisme, beisbol, futbol sala i natació. Són especialitats tant individuals com d’equip, tot i que les primeres també es poden col·lectivitzar, que representen una bona base per començar-hi a treballar.
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