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Moeve Futbol Zone 1x30: Cop d'efecte al mercat amb Cucurella
Moeve Fútbol Zone esgota els últims programes de la temporada. Aquest dilluns, a les 21 h, repassarem les darreres fuetades de la temporada a Espanya i els primers grans moviments de mercat que s'estan produint a LaLiga EA Sports. De tot això en parlarem aquest dilluns amb Christian Blasco al capdavant i Albert Blaya i Alejandro Segura com a convidats. A SPORT.es i a totes les nostres xarxes socials.