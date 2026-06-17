Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Gossos policiaProtesta de metgesHabitatge a ManresaLukasz Kolenda al Kids&UsApp runningXevi Pujol al Barça
instagramlinkedin

Judo

El Centre de Tecnificació de Judo del Bages i el Moianès suma set metalls a la Copa Catalana

La delegació de la Catalunya central al campionat va assolir tres títols i quatre plates en les competicions de categoria Infantil i Cadet

Set dels judokes del CTJBM que van participar a la Copa Catalana

Set dels judokes del CTJBM que van participar a la Copa Catalana / CTJBM

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Marc Llohis

Manresa

El Centre de Tecnificació de Judo del Bages i el Moianès va tornar de la Copa Catalana de Judo de les categories Infantil i Cadet que es va disputar a les instal·lacions esportives del Papiol amb set metalls penjats del coll. L’entitat de la Catalunya central va sumar tres campionats, un en categoria femenina i dos més en la masculina.

Tots els ors van ser per a judokes de la categoria Cadet. Helena Busquets, del Club Judo Moià, es va proclamar vencedora en la categoria de menys de 57 quilos. El seu company d’equip, Guillem Domingo, també va sumar un campionat en menys de 60 quilos. El darrer or va anar a parar al coll de Bernat Noguera, de l’Esport7, que va dominar amb certa solvència en la categoria de menys de 66 quilos.

La categoria d’edat Cadet va ser també la responsable de sumar tres metalls més per a la delegació de la Catalunya Central a la Copa Catalana. Genís Serrat, del Club Judo Moià, es va quedar a les portes de l’or en perdre el darrer combat contra Noguera, mentre que el seu company d’equip Bruno Pereyra va ser subcampió en la categoria de menys de 81 quilos. La tercera plata va ser per una representant de l’Esport7, Maria Nos, que va ser segona en la competició femenina de menys de 63 quilos.

Notícies relacionades i més

El darrer representant de la categoria Cadet, Lluc Campanario, no va tenir tanta fortuna i el judoka del Club Judo Moià va acabar setè en menys de 55 quilos. El darrer metall, la quarta plata, per a la delegació del centre de tecnificació va ser per Oriol López. El jove esportista del Club Judo Ripoll va conquerir el subcampionat en la categoria Infantil de menys de 50 quilos.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. L'entorn del bisbe Xavier Novell denuncia que l'Església espanyola li posa pals a les rodes per fer un recés religiós
  2. Adeu al para-sol: l'invent que fa ombra a quatre persones ja és a les platges de Catalunya
  3. Navàs acomiada el jove de 18 anys que va perdre la vida a l'Ametlla de Merola amb un sentit minut de silenci
  4. Com va marxar el Papa de Montserrat? comitiva de 15 vehicles, monjos al balcó, corredisses i salutacions fins al final
  5. Un incendi crema un camp de ceral a Sant Fruitós de Bages
  6. Fa fallida una cooperativa històrica en la qual treballaven 400 persones: «No sortien els números i el gerent pagava webs de cites amb els nostres diners»
  7. La greu malaltia que passa desapercebuda i creix cada vegada més: «Em deien que no tenia res i vaig arribar a pensar que era càncer»
  8. Un incident amb la bateria d’un mòbil a l’institut de Bagà provoca l’evacuació del centre

La fórmula legal per evitar que una herència acabi sent un problema familiar

La fórmula legal per evitar que una herència acabi sent un problema familiar

El Centre de Tecnificació de Judo del Bages i el Moianès suma set metalls a la Copa Catalana

El Centre de Tecnificació de Judo del Bages i el Moianès suma set metalls a la Copa Catalana

Confinen dues poblacions per un incendi de camps sense segar a Talavera

Confinen dues poblacions per un incendi de camps sense segar a Talavera

Lluc Not, escriptor: «Vaig tenir la idea de la novel·la després de llegir ‘Mary Poppins’»

Lluc Not, escriptor: «Vaig tenir la idea de la novel·la després de llegir ‘Mary Poppins’»

Manresa commemora el Dia Internacional de l'Orgull LGTBI+ amb activitats per a tots els públics

Manresa commemora el Dia Internacional de l'Orgull LGTBI+ amb activitats per a tots els públics

Una quinzena de propostes ompliran els casals i activitats d’estiu del CAE per a infants i joves

Una quinzena de propostes ompliran els casals i activitats d’estiu del CAE per a infants i joves

Retards a l'R4 per una avaria en un tren de mercaderies

Retards a l'R4 per una avaria en un tren de mercaderies

Prop de 400 gats rescatats a Vietnam d’una xarxa de comercialització per al consum humà

Prop de 400 gats rescatats a Vietnam d’una xarxa de comercialització per al consum humà
Tracking Pixel Contents