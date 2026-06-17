Judo
El Centre de Tecnificació de Judo del Bages i el Moianès suma set metalls a la Copa Catalana
La delegació de la Catalunya central al campionat va assolir tres títols i quatre plates en les competicions de categoria Infantil i Cadet
El Centre de Tecnificació de Judo del Bages i el Moianès va tornar de la Copa Catalana de Judo de les categories Infantil i Cadet que es va disputar a les instal·lacions esportives del Papiol amb set metalls penjats del coll. L’entitat de la Catalunya central va sumar tres campionats, un en categoria femenina i dos més en la masculina.
Tots els ors van ser per a judokes de la categoria Cadet. Helena Busquets, del Club Judo Moià, es va proclamar vencedora en la categoria de menys de 57 quilos. El seu company d’equip, Guillem Domingo, també va sumar un campionat en menys de 60 quilos. El darrer or va anar a parar al coll de Bernat Noguera, de l’Esport7, que va dominar amb certa solvència en la categoria de menys de 66 quilos.
La categoria d’edat Cadet va ser també la responsable de sumar tres metalls més per a la delegació de la Catalunya Central a la Copa Catalana. Genís Serrat, del Club Judo Moià, es va quedar a les portes de l’or en perdre el darrer combat contra Noguera, mentre que el seu company d’equip Bruno Pereyra va ser subcampió en la categoria de menys de 81 quilos. La tercera plata va ser per una representant de l’Esport7, Maria Nos, que va ser segona en la competició femenina de menys de 63 quilos.
El darrer representant de la categoria Cadet, Lluc Campanario, no va tenir tanta fortuna i el judoka del Club Judo Moià va acabar setè en menys de 55 quilos. El darrer metall, la quarta plata, per a la delegació del centre de tecnificació va ser per Oriol López. El jove esportista del Club Judo Ripoll va conquerir el subcampionat en la categoria Infantil de menys de 50 quilos.
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