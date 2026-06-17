Chris Sharma, a les portes de GRAVITEO: "És un luxe tenir un esdeveniment així"
Parlem amb la llegenda nord-americana de l’escalada i fundador de Sharma Climbing, que valora el paper de GRAVITEO com a aparador internacional i analitza el creixement que ha experimentat aquest esport a Espanya durant l’última dècada
Victor García
Chris Sharma (Santa Cruz, Califòrnia, Estats Units, 1981) és una de les figures més influents de la història de l'escalada. Considerat per molts com l'escalador que va redefinir els límits d'aquest esport durant més de dues dècades, l'estatunidenc va protagonitzar algunes de les ascensions més emblemàtiques mai realitzades. Entre elles destaquen Realization (Biographie), considerada la primera via 9a+ del món; Jumbo Love, una de les primeres rutes graduades com a 9b; o Es Pontàs, a Mallorca, una espectacular línia de psicobloc sobre el mar que continua sent una de les imatges més icòniques de l'escalada moderna. El seu llegat també inclou ascensions històriques com La Dura Dura, a més de desenes d'obertures que van contribuir a elevar el nivell de l'escalada esportiva a escala internacional.
Més enllà de la roca, Sharma també s'ha convertit en un dels grans impulsors de l'auge de l'escalada des de l'àmbit empresarial. Fundador de Sharma Climbing, actualment compta amb quatre centres: Barcelona, Gavà, Madrid i Saragossa, instal·lacions que s'han consolidat com a punts de referència per a escaladors de tots els nivells. Precisament, els centres de Barcelona tornaran a tenir un paper important durant GRAVITEO, ja que estaran a disposició dels esportistes que participin en el Campionat d'Europa de Búlder i la Copa d'Europa de Velocitat com a espais d'entrenament i preparació prèvia. Una implicació que reflecteix el compromís de Sharma amb el desenvolupament de l'escalada d'alt nivell i amb el creixement d'aquest esport a Espanya.
La seva vinculació amb l'evolució de l'escalada al nostre país connecta de manera natural amb GRAVITEO Urban Sports Festival, una cita que reunirà a Barcelona alguns dels millors especialistes europeus de diferents disciplines urbanes, amb Chris Sharma com un dels grans noms presents a l'esdeveniment. "És un honor poder col·laborar amb l'organització i formar part de l'esdeveniment". Sharma considera que competicions com el Campionat d'Europa representen una peça fonamental en el creixement d'aquest esport. "Fa més de 30 anys que escalo i la inspiració per fundar la meva pròpia marca de rocòdroms era precisament promoure l'escalada, especialment aquí a Catalunya i a Espanya".
L'estatunidenc considera que l'escalada travessa una etapa especialment interessant. "Aquestes competicions són una part clau del desenvolupament de l'esport". Per això valora l'oportunitat de continuar involucrat en aquesta evolució. "M'he dedicat a això durant més de 30 anys i per a mi és molt especial continuar formant part de les següents evolucions de l'escalada". Segons el seu parer, Espanya viu actualment un moment de transformació que pot marcar el futur d'aquest esport. "L'escalada aquí sempre ha estat molt desenvolupada, però el boom que estem experimentant ara va arribar més tard que en altres països europeus. Crec que estem vivint un moment molt especial".
Barcelona, un dels grans centres de l'escalada mundial
Sharma va arribar a Catalunya fa dues dècades atret per la qualitat de les seves parets i per unes condicions úniques per a la pràctica de l'escalada esportiva. Vint anys després continua tenint clar per què la regió s'ha convertit en una referència internacional. "Catalunya és el somni de qualsevol escalador esportiu". L'explicació, assegura, és senzilla: "Té algunes de les vies més dures del món, un clima excel·lent i la possibilitat d'escalar pràcticament durant tot l'any".
Aquella posició privilegiada a la roca va trobar un nou impuls amb l'arribada dels rocòdroms urbans. "Quan vam obrir Sharma Climbing Barcelona el 2015 va ser com el següent pas en aquesta evolució". Sharma recorda que aleshores l'escalada encara no havia fet el salt definitiu al gran públic. "Era una cosa molt més associada a la muntanya. No existia aquesta connexió amb la vida urbana que veiem avui". Des d'aleshores, el canvi ha estat enorme. "Ara és una activitat molt normalitzada. Moltíssima gent l'ha provada almenys una vegada". L'estatunidenc considera que els Jocs Olímpics també han ajudat a accelerar aquest procés, però creu que la transformació ja s'estava produint des de feia anys. "Ha estat un procés d'ensenyar un altre estil de vida i ara es veu reflectit en tots els rocòdroms que han sorgit arreu del país".
Parets per a nous aficionats i futurs campions
Precisament per aquesta capacitat d'atreure nous públics, Sharma considera que esdeveniments com GRAVITEO són fonamentals. "Un esdeveniment com GRAVITEO és molt important perquè ofereix una plataforma enorme per mostrar el nostre esport". El Campionat d'Europa de Búlder i la Copa d'Europa de Velocitat permetran que milers de persones entrin en contacte amb l'escalada per primera vegada. El caràcter obert del festival facilitarà, a més, que molts visitants descobreixin aquest esport des de dins i coneguin de prop alguns dels seus millors representants. "La gent que encara no ha connectat amb l'escalada tindrà l'oportunitat de veure-la i després provar-la per si mateixa".
Però l'impacte no es limita als espectadors. Per als esportistes també suposa una oportunitat única. "Tenir la possibilitat de mostrar el seu talent en un escenari tan gran és una cosa molt important". Sharma considera que aquest tipus de competicions contribueixen directament al creixement de la disciplina. "És una gran oportunitat per a ells i per a l'esport en general".
L'estatunidenc observa amb admiració la nova generació d'escaladors que està arribant a l'elit. De fet, se sent identificat amb molts d'ells perquè ell mateix va viure una situació semblant quan va començar a destacar sent només un adolescent. "Jo vaig ser un dels primers joves talents de l'escalada moderna". Aquella experiència li va ensenyar una cosa que continua mantenint avui. "L'escalada transcendeix les edats. Al final tots compartim la mateixa passió".
Tot i això, reconeix que el context actual és molt diferent. "El nivell de base ha pujat moltíssim gràcies als centres d'escalada". La proliferació de rocòdroms ha multiplicat el nombre de practicants i ha elevat el nivell mitjà de manera notable. "Hi ha una massa d'escaladors molt més gran que abans". Tot i que algunes modalitats, com el búlder, semblen afavorir perfils cada vegada més joves, Sharma assenyala que l'escalada no és un esport limitat a una franja d'edat concreta. "No és com el gimnàs. Aquí pots trobar des d'adolescents fins a persones de 60 o 70 anys escalant a un nivell impressionant". Ell mateix se'n posa com a exemple. "Tinc 45 anys i continuo exigint-me gairebé al meu màxim nivell".
"És inhumà veure algú pujar una paret tan ràpid"
Tot i que mai no ha competit en velocitat, Sharma sent un enorme respecte per aquells que es dediquen a aquesta especialitat. "Mai no l'he practicada, però he pogut veure com entrenen aquests esportistes". El que ha observat l'ha impressionat. "Són esportistes increïbles i realment és espectacular el que fan". Segons el seu parer, l'escalada de velocitat representa una faceta diferent de l'escalada, però igualment exigent.
Precisament per això creu que serà una de les grans atraccions per a aquells que visitin GRAVITEO per primera vegada. "La velocitat és molt fàcil d'entendre perquè és inhumà veure algú pujar una paret tan ràpid". El búlder, en canvi, requereix una mirada diferent. "És la màxima expressió de la dificultat tècnica dins de l'escalada". Per a Sharma, poder observar els millors especialistes del continent competint en directe és una oportunitat excepcional. "És un luxe tenir un esdeveniment així a Barcelona i a Espanya".
L'escalada i la seva mentalitat empresarial
Després de dècades enfrontant-se a algunes de les vies més difícils del planeta i de liderar una de les principals empreses del sector, Sharma troba més similituds que diferències entre ambdues facetes de la seva vida. "Tot el que he après en l'escalada ho aplico també com a empresari". Quan s'enfronta a un repte empresarial recorda les sensacions d'aquelles parets que semblaven impossibles. "A poc a poc vas desxifrant el camí i avançant". La recepta, assegura, continua sent la mateixa. "Cal molta determinació i molta constància".
Perquè darrere de cada gran èxit sempre hi ha una història invisible. "Quan la gent veu un encadenament pot semblar fàcil, però darrere hi ha dies, hores i anys de feina". Una filosofia que ha guiat tota la seva trajectòria i que continua aplicant avui tant dins com fora de la roca. "Intento canalitzar aquesta mateixa mentalitat en la meva vida d'empresari".
Una manera d'entendre l'esforç i la constància que, en la seva opinió, també explica el creixement que viu actualment l'escalada i l'impuls que esdeveniments com GRAVITEO poden aportar a les noves generacions d'esportistes.
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