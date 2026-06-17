Poliesportiu
Fem Manresa demana cancel·lar la col·laboració de l'Ajuntament amb Bevolutive, l'empresa d'Iñaki Urdangarin
El grup municipal "rebutja que el consistori destini recursos públics a un projecte que encapçala una persona persona condemnada per corrupció"
Regió7
La CUP-Fem Manresa ha fet pública una reclamació al govern municipal perquè cancel·li la col·laboració de l'Ajuntament amb l'empresa de coaching Bevolutive, que encapçala l'exjugador d'handbol Iñaki Urdangarin. Una jornada que està prevista per al pròxim 6 de setembre i que ha de tenir lloc al Conservatori de Música de Manresa. La candidatura expressa, en una nota de premsa, la seva disconformitat amb què "l'Ajuntament i cap administració pública hauria de plantejar-se destinar diners públics al negoci d’algú que ha estat condemnat per corrupció".
Com va publicar aquest diari dimarts, l'empresa Bevolutive planteja, de la mà amb el consistori, el projecte Fortalesa. Unes jornades perquè els joves esportistes de la ciutat que poden arribar a l'elit en la seva disciplina sàpiguen com gestionar una activitat a la qual dediquen molt de temps i que han de saber conduir per no acabar deixant-la de banda.
En aquest context, el grup municipal considera "preocupant" qualsevol col·laboració del consistori amb aquesta jornada, perquè "Un govern que volgués impulsar amb força polítiques per millorar les condicions de vida de la gent treballadora hauria de defensar també una gestió eficient dels recursos públics. Però contribuir amb fons municipals a l’activitat econòmica d’una persona condemnada per corrupció va completament en contra d’aquesta idea".
Per aquest motiu la candidatura reclama al govern de la ciutat, conformat per ERC, PSC i Impulsem, que cancel·li aquesta col·laboració. A més, Fem Manresa ha avisat que sol·licitarà informació sobre la quantitat de recursos que ja s'han destinat al projecte Fortalesa, així com "més detalls sobre com seria la participació prevista del consistori en tot allò que envoltaria l'acte".
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