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El fitxatge de Xevi Pujol li sortirà car al Barça de bàsquet

El Baskonia no vol que el tècnic manresà marxi gratis

Xevi Pujol en una imatge d'arxiu al Nou Congost de Manresa

Xevi Pujol en una imatge d'arxiu al Nou Congost de Manresa / Oscar Bayona

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Iker Kind

Madrid

Els canvis al Barça de bàsquet afecten tota l’estructura de la secció. No es renovarà únicament la plantilla, amb un nombre important de sortides i fitxatges. També s’iniciarà un nou capítol en la direcció esportiva amb el manresà Xevi Pujol al capdavant. Tanmateix, ha sorgit un imprevist d’última hora que encariria l’operació perquè surti del Baskonia.

En un principi, la idea era que Xevi Pujol fos acomiadat pel Baskonia, tot i que l’equip aconseguís aixecar la Copa del Rei el mes de febrer. L’entitat de Vitòria no està del tot satisfeta amb la feina que ha fet el bagenc, però tampoc vol deixar-lo marxar gratis. Cal recordar que el directiu té contracte amb els bascos fins a l’any 2028.

Tal com assegura ‘MD’, el conjunt basc li demana una quantitat superior als 300.000 euros per desvincular-se totalment de la seva funció. La idea de marxar gratis sembla utòpica avui dia. Tot i això, el ‘fitxatge’ de Xevi Pujol no perilla i serà el pròxim director esportiu del Barça de bàsquet, en substitució de Juan Carlos Navarro, que ocupava el càrrec des del 2021.

“Nosaltres comptem amb Xevi Pujol. Ell ens transmet de manera unilateral que vol anar al Barça. És una situació prèvia al playoff i m’estranya per part del Barça. Nosaltres defensarem els interessos del club”, ha assegurat Félix Fernández, directiu del Baskonia, que també va confirmar la continuïtat de l’entrenador Paolo Galbiati.

Pujol ja té un acord tancat amb el conjunt blaugrana, tot i que no està previst anunciar res fins que finalitzin les Finals de la Lliga Endesa i, en conseqüència, la temporada. El Barça està il·lusionat amb l’arribada del català, que ja va mostrar les seves grans virtuts a Manresa, fet que va despertar l’interès del Baskonia, encara que l’aliança no hagi acabat de quallar com s’esperava en un inici.

Xevi va ser el gran arquitecte d’un BAXI Manresa que va disputar diverses Copes del Rei i va arribar als playoffs de la Lliga Endesa. Gràcies a la seva feina, jugadors considerats d’elit avui dia com Sylvain Francisco, Chima Moneke, Isma Bako o Derrick Alston Jr. van passar per la ciutat catalana, almenys, durant una temporada. Sens dubte, es tracta d’un directiu amb una gran visió de mercat.

El català ja està planificant la temporada amb el Barça de bàsquet i la màxima prioritat és trobar un entrenador que substitueixi Xavi Pascual. Tal com hem anat informant a ‘SPORT’ durant els darrers dies, el millor posicionat actualment és Ioannis Sfairopoulos, que està disposat a aterrar a la Ciutat Comtal i espera la trucada del club blaugrana.

El focus, en els playoffs de la Lliga Endesa

Durant aquesta setmana i la següent, el Barça està totalment centrat en les Finals de la Lliga Endesa. Tot i que la temporada ha estat molt complicada, amb la sortida de Joan Peñarroya, tots els rumors relacionats amb Xavi Pascual i Dubai, i la gran quantitat de lesions que han impedit a l’equip competir al màxim nivell, tenen l’oportunitat d’aixecar un títol.

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L’eliminatòria comença aquest dijous al Roig Arena, on el València Basket té com a objectiu aconseguir un històric doblet estatal (Supercopa i Lliga). Tanmateix, el conjunt de Xavi Pascual no ho posarà gens fàcil, ja que a l’Eurolliga ja va ser capaç de guanyar els dos partits en què es van enfrontar, tant a València com a Barcelona. Qui també estarà molt atent a l’eliminatòria serà Xevi Pujol. Com un culer més.

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