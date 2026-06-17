Curses de muntanya
Marc Bernades, d'Igualada, acaba en segon lloc a l'exigent Dolomiti Extreme
Només el romanès Bogdan Damian va ser capaç de completar els 55 quilòmetres i 3.600 metres de desnivell abans que l'atleta anoienc
L'atleta d'ultradistància igualadí Marc Bernades va aconseguir dissabte una valuosa segona posició en la prova Mitica de la Dolomiti Extreme Val di Zoldo, a Itàlia. L'ultrafondista anoienc va travessar la línia d'arribada en segona posició, només per darrere del romanès Bogdan Damian, després de cobrir els exigents 55 quilòmetres amb 3.600 metres de desnivell del recorregut per les crestes de Les Dolomites italianes.
Un traçat que posava a prova la resistència i la capacitat tècnica dels atletes des del primer fins al darrer quilòmetre. Un context que va permetre brillar Bernades, que va seguir un pla de cursa sòlid i intel·ligent, mantenint-se en tot moment al capdavant, però gestionant. Una circumstància que el va permetre atrapar, en el darrer cim, el líder de la prova.
Tot just restaven 10 quilòmetres de recorregut, i ja era clar que la victòria es decidiria entre Bernades i Damian. Un mà a mà que es va acabar emportant el corredor romanès, que va completar la prova amb 6 hores, 13 minuts i 14 segons. Tot just un minut i 18 segons més ràpid que l'atleta anoienc, que així i tot valorava molt positivament el seu rendiment.
La Dolomitit Extreme ha estat una nova prova que l'ultrafondista d'Igualada es troba en un gran moment de forma en proves que se situen més enllà de la distància marató, i que a sobre requereixen d'una habilitat tècnica elevada. El tercer lloc del podi el va ocupar l'italià Patrick Ramoser, que va arribar a 18 minuts i 30 segons després que el vencedor de la prova.
Una corredora romanesa, Ioana-Madalina Amariel, va ser la vencedora en la categoria femenina. La corredora d'Aninoasa va completar el recorregut amb unes excel·lents 7 hores, 12 minuts i 30 segons. A gairebé 30 minuts va arribar la segona classificada, l'italiana Giulia Marchesoni. El podi el va completar la seva compatriota Lisa Borzani, que ho va fer gairebé una hora i mitja després.
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