Bàsquet
El Petropintó ASFE B firma una temporada immaculada a Segona Territorial
La formació dirigida per Ivan Culebras assoleix una espectacular fita de 27 victòries en 27 partits que li reporta l’ascens i el títol provincial de Barcelona
L’equip femení del sènior B del Petropintó ASFE ha aconseguit una d’aquelles fites poc habituals en una competició esportiva: guanyar tots els partits de la fase regular de la lliga i posar el colofó al curs amb l’ascens i la consecució del títol provincial de Barcelona de Segona Territorial. En total, un immaculat 27 de 27 que retorna la formació que dirigeix Ivan Culebras a la categoria més alta de la demarcació.
La clau darrere dels grans resultats ha estat la bona química que ha imperat en una plantilla que, des del primer, ha remat en la mateixa direcció. “Les sensacions han estat molt bones. He tingut un equip jove, però molt ambiciós i amb ganes de millorar”, explica a Regió7 Culebras.
Una comunió que ha servit per fer front a un obstacle evident com és el fet de partir amb una plantilla força renovada: quatre jugadores júniors, dues del sènior i la resta provinents d’altres entitats o que es reincorporaven al bàsquet. “Des del primer moment, totes s’han avingut molt bé i han treballat dur per crear una forma de joc i un estil que hem mantingut durant tot el curs. Ha estat com una petita família, així que només puc dir que ha sigut increïble”, reconeix el tècnic manresà.
De fet, Culebras qualifica de “bestial” una fita — la d’assolir la imbatibilitat a la lliga— que assegura que només passa “una vegada a la vida”. Aquesta ha estat la seva segona temporada al capdavant del sènior B, i ja s’ha assegurat la continuïtat de cara el pròxim curs. En aquestes dues campanyes ha viscut el dia i la nit, amb un descens a Segona Territorial després d’un exercici “complicat” i l’ascens d’enguany.
El recorregut de l’ASFE B aquest curs només ha transcorregut pel camí de la victòria. La seva superioritat ha estat clara, patint en algun compromís, però segellant matemàticament el primer lloc del grup 3 quan faltaven cinc jornades pel cap baix.
El triomf més contundent que van aconseguir al llarg del curs va ser a casa davant el CB Artés B (101-37), mentre que el dia que les van veure més magres va ser al feu del Sant Nicolau B, on van necessitar una pròrroga per adjudicar-se el partit.
Amb la primera plaça i l’ascens al sac, el següent objectiu era la classificació per a l’anhelada fase final de Canet de Mar. Una còmoda victòria a partit únic al poliesportiu de Sant Fruitós contra el Bàsquet Sant Sadurní (62-44), el segon classificat del grup 1, va permetre a l’equip bagenc obtenir el bitllet per a les semifinals.
La plantilla es va desplaçar a la localitat del Maresme amb fe i il·lusió, conscients que el títol era al seu abast. El seu rival de semis, en el torneig que dirimeix la millor formació de la província, va ser el CB Lliçà d’Amunt. Després d’una primera meitat igualada, les santfruitosenques es van desempallegar de les adversàries a la represa (67-43).
Una gran dosi de moral i de saber resistir en moments difícils que va ser vital per tombar l’amfitrió, el CB Canet, a la final (51-47). Les bagenques van sortir amb una marxa menys que les rivals, però es van saber refer fins al punt de remuntar el partit i proclamar-se campiones.
Per al pròxim curs hi haurà canvis. D’entrada, la creació d’un equip sènior C per donar cabuda a totes les jugadores júnior que faran el salt. A més, algunes del B passaran al primer equip i la plantilla s’haurà de redefinir en una competició, la de Primera Territorial, que, en paraules del tècnic, puja “una mica” el nivell.
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