Ciclisme
Aleix Clotet i Marc Gómez, una amistat que portarà la denominació d'origen Manresa al Tour de França
El cuiner del 9Jutjats i el seu millor amic nutricionista debutaran com a màxims responsables d'alimentar els ciclistes de l'històric equip en 'La Grande Boucle'
Tots dos protagonistes treballen colze a colze diàriament per ultimar receptes i plats innovadors que compleixin els requisits de macronutrients i siguin innovadors
L’esport d’elit està evolucionant a marxes forçades. Cada vegada hi ha més interessos econòmics que l’envolten, i això ha afavorit una professionalització que ha arribat en temps rècord i que ha creat necessitats fins aleshores gairebé impensables. Dos manresans, però, han estat capaços de servir-se de totes aquestes necessitats per formar part del Caja Rural Seguros RGA, un dels 23 equips que viatjarà per l’orografia francesa -i la catalana a l’inici- durant les tres primeres setmanes del mes de juliol.
Són l’Aleix Clotet i el Marc Gómez, dos manresans que han forjat una gran amistat des de petits i que emprendran aquest viatge plegats, treballant colze a colze. Clotet en serà el cuiner, mentre que Gómez debutarà en una Gran Volta com a nutricionista de l’equip. Una tasca imprescindible en les proves de tres setmanes, on l'alimentació esdevé un aspecte clau de cara a poder mantenir el pols amb alguns dels ciclistes amb més nivell del pilot internacional.
Però la feina no comença al juliol. Els dos amics manresans ja fa setmanes que es veuen sempre que poden per elaborar receptes i plats que puguin satisfer les necessitats macronutricionals dels ciclistes, mentre intenten fugir de la típica pasta blanca o arròs i pollastre de la planxa. "Busquem donar-li un toc d’autor, afegir-hi una mica de taronja, posar alguns aranyons, algun fruit sec ratllat... són tot idees que a un hotel no farien i que els ciclistes agraeixen molt" explica Clotet.
Un trencaclosques alimentari
I el cert és que innovar en un aspecte tan important com l’alimentació en "l’objectiu més important d’aquesta temporada per l’equip", com defineix Gómez el Tour, és una tasca que requereix moltíssima precisió. "Parlem diàriament, per fer un cuscús, per exemple, que en comptes de posar un greix com la mantega perquè no s’enganxi, doncs provar-ho amb una vinagreta d’oli i soja" exemplifica el cuiner del 9Jutjat de Manresa.
Clotet està pendent en tot moment d’afegir-hi el menor percentatge d’aliments grassos possible. I com que és el propietari de l’establiment, "l’incorporo al menú, comprovo si funciona, què agrada més i què menys, i a partir d’aquí innovar". Gómez, complementa l’exemple reforçant la necessitat "d’agafar totes les fonts d’hidrats de carboni que puguem i a partir d’aquí veure què pot funcionar. Pasta, arròs, moniato, patata, nyoquis... tenir una llista de sis o set i a partir d’aleshores anar-los combinant".
Perquè se’n facin una idea, el nivell d’exigència en aquest sentit és tan elevat que fins i tot algunes salses aparentment sanes com el pesto té restriccions. "L’oli és imprescindible perquè emulsioni, per tant, n’hem de posar, però el mínim possible i si convé ja hi afegirem aigua o caldo". I per als amants del risotto, també hi ha opcions saboroses i sanes, "per norma general, perquè quedi cremós s’hi afegeix mantega, nata i parmesà. Nosaltres només hi posarem una mica de parmesà i buscarem que la mantega sigui de tofu, i en comptes de sal buscarem potenciar el sabor amb pebre i moltes espècies."
Els exemples podrien arribar gairebé fins a l’infinit. Clotet serà "el primer a llevar-se i l’últim a anar a dormir", haurà de viatjar amb la furgoneta cuina adaptada i sortir tan aviat els esmorzars i dinars estiguin fets fins al proper hotel. Alguns viatges seran llargs, de quatre o cinc hores, i tan aviat hi arribi haurà de connectar-se al trifàsic i començar a elaborar el sopar per als ciclistes. Tot això, durant tres setmanes amb només una petita pausa els dos dies de descans.
Un debut somiat
Tots dos protagonistes coincideixen a remarcar l’enorme alegria que els fa encetar aquesta aventura plegats, que va arribar de manera orgànica a Gómez, i d’una mica de casualitat a Clotet. El primer havia entrat aquest any dins l’equip de nutricionistes del Caja Rural i quan a principis de temporada es va anunciar que era un dels convidats al Tour, li van confirmar que hi seria.
En canvi, Clotet va moure tots els fils que va poder per acabar sent l’escollit pel lloc de cuiner. El primer, el del seu millor amic, que el va recomanar, ja que l’anterior cuiner, que ja havia fet La Vuelta l’any passat no podria ser-hi. Després, gràcies a la seva bona relació amb l’Unai, un exciclista del País Basc per qui havia treballat i que tenia bona relació amb en Juanma Hernández, el director general de l’equip, que és qui havia de prendre la decisió.
El tercer pilar fonamental va ser el triatleta olímpic manresà Xavier Llobet, amb qui coincideixen cada dimecres i divendres nedant al Cube. Llobet coneixia un dels ciclistes de l’equip, en Joel Nicolau, i també li va transmetre al director general que era una persona de confiança. Tres recomanacions que van acabar de convèncer l’equip, que es posa a les seves mans -literalment- per mostrar la seva millor versió en la cursa més important del calendari.
Clotet va estudiar Hosteleria a la Joviat, va estar durant uns anys fent càterings, va fer un stage al Celler de Can Roca i també al País Basc. Fa 16 anys que li va sorgir l’oportunitat d’engegar el seu restaurant, i des d’aleshores és cuiner al 9Jutjat de Manresa. Gómez va estudiar enginyeria mecànica, i encara que treballava per Airbus va decidir formar-se també en nutrició. Fa vuit anys que va encetar aquest nou episodi i a poc a poc, gràcies a treballar bé, ha anat a parar a una feina que "ni somiava".
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