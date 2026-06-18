Motor | Motocròs
Roc Rovira, de Berga, puja al segon graó del podi a la tercera cita del Campionat de Catalunya MX85
El jove pilot de la capital del Berguedà manté la segona posició a la general de la seva categoria abans de l'aturada estival del certamen de motocròs
Regió7
El pilot berguedà Roc Rovira, integrant de l’equip A2 Team i entrenat per Dani Hernández i Nil Arcarons, ha tornat a signar una actuació destacada al Campionat de Catalunya MX85 després d’aconseguir una nova segona posició absoluta en la prova disputada aquest cap de setmana al circuit Dani Dalmau de Salomó, a Tarragona.
En una jornada marcada per les elevades temperatures i per un traçat especialment exigent, Rovira va demostrar la seva velocitat, consistència i maduresa competitiva. Ja des dels entrenaments cronometrats va mostrar un gran ritme, obtenint la segona millor marca i posicionant-se entre els principals aspirants als llocs d’honor.
Durant la competició, el pilot de Berga va mantenir un alt nivell de rendiment en tot moment. Amb una segona posició a la primera mànega i una nova segona plaça a la segona cursa. Uns resultats que asseguraven a Rovira el segon lloc absolut de la prova, sumant un nou podi al seu caseller aquesta temporada.
Aquest resultat permet al pilot de l’A2 Team consolidar la segona posició a la classificació general del Campionat de Catalunya MX85, confirmant-se com un dels grans protagonistes de la categoria i mantenint intactes les seves opcions de lluitar per les primeres posicions del campionat.
Després d’aquesta cita, el calendari competitiu entra en el tradicional parèntesi estival. El Campionat de Catalunya MX85 reprendrà l’activitat al setembre, quan s’iniciarà el tram decisiu de la temporada, amb Rovira plenament posicionat per continuar aspirant als màxims objectius.
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