Ciclisme
Sant Vicenç de Castellet ja està a punt per rebre dissabte el pilot de la Volta Ciclista femenina
El municipi bagenc serà la localitat des d'or partirà la segona etapa, cridada a ser la més decisiva, que recorrerà gairebé tota per carreteres de la regió central per arribar a La Molina
Sant Vicenç de Castellet ja està preparat per viure una nova sortida de la Volta Ciclista a Catalunya, en aquest cas de la competició femenina. Dissabte dia 20 de juny el municipi serà el punt de sortida de la segona etapa que enllaçarà Sant Vicenç de Castellet i La Molina en un recorregut exigent de 130 quilòmetres. El pilot amb les 160 ciclistes sortirà de l’espai U d’Octubre a les 9.50 hores i iniciarà la segona jornada més llarga de la prova gairebé totalment per carreteres de la regió central fins a arribar a l'estació cerdana de La Molina.
A partir de les 9 del matí es farà el control de firmes i la presentació dels equips, en què destaca la participació de la ciclista resident a Llívia Paula Blasi, una de les grans sensacions del ciclisme mundial aquesta temporada després de guanyar l'Amstel Gold Race i la Volta Ciclista a Espanya Femenina. A més d'ella, també figurarà a la llista de sortida la llegenda neerlandesa Marianne Vos, triple campiona mundial i guanyadora de la Volta l’any 2024. La tercera gran ciclista cridada a destacar és l'escaladora francesa Marion Brunel, companya de Vos al Visma que ja va donar guerra a Blasi en la pujada al llegendari Angliru.
Una gran festa ciclista
L’Ajuntament de Sant Vicenç ha fet una crida a la població i a tots els aficionats al ciclisme que surtin al carrer i acompanyin la sortida d’una competició espectacular amb la presència confirmada de cinc equips professionals World Tour i cinc ProTeams. A més, el consistori ha explicat que té signat un contracte de tres anys amb la Volta Ciclista a Catalunya i l’any que ve tornarà a ser punt de sortida d’una etapa, en aquest cas de la competició masculina.
Cal recordar que la població bagenca ja va acollir la sortida d'una etapa de la 104a edició de la prova masculina. Una etapa molt especial per la Catalunya central, ja que no només sortia de Sant Vicenç, sinó que finalitzava a un dels ports més mítics, tot i que no massa visitats en els darrers anys per les competicions, com és la pujada a l'Abadia de Montserrat. Un final que coincidia amb l'any del Mil·lenari del Monestir.
Afectacions al trànsit
La sortida del pilot obligarà a tallar la circulació de vehicles dissabte entre les 8 i les 11 del matí als carrers Barcelona i Mestre Massana, mentre que la circulació també quedarà prohibida coincidint amb el pas de les ciclistes al Passeig de Francesc Macià, Passatge dels Catalans, plaça del Pi, Avinguda Secretari Canal i carrer Eduardo Peña.
A Manresa, el pilot entrarà al municipi per la carretera que enllaça amb el Pont de Vilomara, però en tornarà a marxar amb rapidesa mitjançant la C-55 (ronda exterior) i després es desviarà per la C-16c en direcció a Sant Fruitós de Bages.
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