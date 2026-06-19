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Futbol | Segona RFEF

El CE Manresa anuncia el primer fitxatge, el centrecampista Santi Guzmán, procedent del Cornellà

El jugador, que va ser un dels rivals per a l'ascens de la passada temporada, es compromet amb els bagencs per al proper curs

Santi Guzmán, de verd, marcant Moha en el partit de la passada temporada al Nou Estadi del Congost

Santi Guzmán, de verd, marcant Moha en el partit de la passada temporada al Nou Estadi del Congost / Oscar Bayona

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Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

El CE Manresa ha anunciat aquest divendres el primer fitxatge per a la propera temporada. Es tracta del centrecampista Santi Guzmán, que formava part del Cornellà, un dels equips que va lluitar fins al final amb els bagencs per ascendir a Segona RFEF.

Guzmán té 24 anys i es va formar a les categories inferiors del Gimnàstic de Tarragona. Hi va actuar als juvenils i va arribar a anar convocat en un partit del sènior, a part d'actuar a Tercera RFEF amb el filial, la Pobla de Mafumet.

La temporada passada, en la seva única al Cornellà, va jugar 32 partits, 19 de titular i va anotar 8 gols. L'equip va quedar tercer i va ser eliminat en l'eliminatòria prèvia a l'ascens contra el Badalona, després d'haver deixat fora de competició l'Hospitalet.

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El fitxatge de Santi Guzmán s'afegeix a les renovacions d'Àlex Iglesias, Aleix Díaz, Badr el Amerani, Nico Olmedo, Ángel Vera, Roger Munells, Carlos Portero, Matheus Teixeira, David Momoh i el porter Quim Borràs ratifica la intenció de la formació bagenca de mantenir la columna vertebral del grup que va portar el club novament a Segona, després de dues temporades a Tercera RFEF, i ho fes com a campió de grup.

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