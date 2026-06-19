Futbol | Segona RFEF
El CE Manresa anuncia el primer fitxatge, el centrecampista Santi Guzmán, procedent del Cornellà
El jugador, que va ser un dels rivals per a l'ascens de la passada temporada, es compromet amb els bagencs per al proper curs
El CE Manresa ha anunciat aquest divendres el primer fitxatge per a la propera temporada. Es tracta del centrecampista Santi Guzmán, que formava part del Cornellà, un dels equips que va lluitar fins al final amb els bagencs per ascendir a Segona RFEF.
Guzmán té 24 anys i es va formar a les categories inferiors del Gimnàstic de Tarragona. Hi va actuar als juvenils i va arribar a anar convocat en un partit del sènior, a part d'actuar a Tercera RFEF amb el filial, la Pobla de Mafumet.
La temporada passada, en la seva única al Cornellà, va jugar 32 partits, 19 de titular i va anotar 8 gols. L'equip va quedar tercer i va ser eliminat en l'eliminatòria prèvia a l'ascens contra el Badalona, després d'haver deixat fora de competició l'Hospitalet.
El fitxatge de Santi Guzmán s'afegeix a les renovacions d'Àlex Iglesias, Aleix Díaz, Badr el Amerani, Nico Olmedo, Ángel Vera, Roger Munells, Carlos Portero, Matheus Teixeira, David Momoh i el porter Quim Borràs ratifica la intenció de la formació bagenca de mantenir la columna vertebral del grup que va portar el club novament a Segona, després de dues temporades a Tercera RFEF, i ho fes com a campió de grup.
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