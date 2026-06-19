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Motor | Dakar

Isidre Esteve enceta el seu projecte de cara a competir en la propera edició del Dakar

El pilot d'Oliana i el seu copilot Txema Villalobos ja estan recuperats "al cent per cent" de l'accident de l'anterior edició i ja han iniciat el programa de preparació per la del 2027

Isidre Esteve ja està acumulant quilòmetres de cara al proper Dakar

Isidre Esteve ja està acumulant quilòmetres de cara al proper Dakar

Repsol Toyota Rally Team

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Regió7

Manresa

Després de diversos mesos de recuperació, Isidre Esteve i Txema Villalobos tornen a estar en peu de guerra. El pilot d'Oliana i el seu copilot han encetat ja el programa d'aproximació i preparació de la propera edició del Dakar, en què tornarà a participar-hi al volant del Toyota DKR Hilux de la màxima categoria del ral·li raid més dur del món, Ultimate/T1+.

Sis mesos després de l'accident contra una duna que els va obligar a abandonar l'edició del 2026, la parella ha deixat enrere les seqüeles de la topada, i ja centra la vista en els propers objectius: "Em trobo molt bé, vaig necessitar una mica més de dos mesos per recuperar-me físicament, però a partir d'aleshores vaig poder tornar a entrenar amb normalitat. Estem recuperats al cent per cent" sentenciava l'olianès

"Tenim moltes ganes de tornar a competir, continuar acumulant quilòmetres i aprofitar tot el potencial del cotxe" compartia Esteve. La primera prova en què competiran serà la Baja Aragó, a finals del proper mes de juliol, per la qual el pilot del Repsol Toyota Rally Team ja ha dut a terme les primeres jornades de test.

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L'accident va obligar l'equip a modificar els plans inicials, que tenia previst participar també en el Ral·li Raid de Portugal, però finalment es va optar per replantejar el calendari. A més de la prova aragonesa, el pilot d'Oliana també participarà en el Ral·li del Marroc entre el 28 de setembre i el 3 d'octubre, abans de viatjar a l'Aràbia Saudita per competir al Dakar entre el primer i el 14 de gener del 2027.

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Isidre Esteve enceta el seu projecte de cara a competir en la propera edició del Dakar

Isidre Esteve enceta el seu projecte de cara a competir en la propera edició del Dakar

Isidre Esteve ja està acumulant quilòmetres de cara al proper Dakar

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