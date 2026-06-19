Motor | Dakar
Isidre Esteve enceta el seu projecte de cara a competir en la propera edició del Dakar
El pilot d'Oliana i el seu copilot Txema Villalobos ja estan recuperats "al cent per cent" de l'accident de l'anterior edició i ja han iniciat el programa de preparació per la del 2027
Regió7
Després de diversos mesos de recuperació, Isidre Esteve i Txema Villalobos tornen a estar en peu de guerra. El pilot d'Oliana i el seu copilot han encetat ja el programa d'aproximació i preparació de la propera edició del Dakar, en què tornarà a participar-hi al volant del Toyota DKR Hilux de la màxima categoria del ral·li raid més dur del món, Ultimate/T1+.
Sis mesos després de l'accident contra una duna que els va obligar a abandonar l'edició del 2026, la parella ha deixat enrere les seqüeles de la topada, i ja centra la vista en els propers objectius: "Em trobo molt bé, vaig necessitar una mica més de dos mesos per recuperar-me físicament, però a partir d'aleshores vaig poder tornar a entrenar amb normalitat. Estem recuperats al cent per cent" sentenciava l'olianès
"Tenim moltes ganes de tornar a competir, continuar acumulant quilòmetres i aprofitar tot el potencial del cotxe" compartia Esteve. La primera prova en què competiran serà la Baja Aragó, a finals del proper mes de juliol, per la qual el pilot del Repsol Toyota Rally Team ja ha dut a terme les primeres jornades de test.
L'accident va obligar l'equip a modificar els plans inicials, que tenia previst participar també en el Ral·li Raid de Portugal, però finalment es va optar per replantejar el calendari. A més de la prova aragonesa, el pilot d'Oliana també participarà en el Ral·li del Marroc entre el 28 de setembre i el 3 d'octubre, abans de viatjar a l'Aràbia Saudita per competir al Dakar entre el primer i el 14 de gener del 2027.
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