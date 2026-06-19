Curses de muntanya
Jordi Bolet, de la UEC Anoia, es peroclama campió de la Copa Catalana de Curses Verticals
L'atleta de l'entitat anoienca s'ha assegurat matemàticament el títol amb encara la darrera prova del calendari per disputar
Regió7
El corredor de muntanya de la UEC Anoia Jordi Bolet es va proclamar nou campió de la Copa Catalana de Curses Verticals després d'imposar-se en la penúltima prova del circuit, celebrada a Ogassa. La població ripollesa va ser l'escenari en què el corredor de l'entitat anoienca va assolir, de manera matemàtica, el títol absolut, tot i que encara resta una jornada per disputar. Una darrera prova que ha de tenir lloc després de l'estiu, el 18 d'octubre, a la Vall d'en Bas.
La prova va comptar amb dos traçats puntuables per a la Copa Catalana, un de curt i destinat a la promoció, de 2,5 quilòmetres i 630 metres de desnivell; i la reina, de 4,5 quilòmetres i 1050 metres de desnivell, ascendint fins al Puig Estela. La primera part de la prova reina discorria per sector ombívols que la feien agraïda, tot i que a la meitat de la pujada les condicions canviaven.
No només la calor apretava, sinó que s'arribava a la zona on la pendent era també més pronunciada, que conduïa als darrers metres de la prova, ja en un recorregut totalment aeri i exposat on hi havia la línia d'arribada. La UEC Anoia va aportar els dos primers classificats, Bolet i Oriol Marín, que van dominar la prova. També va signar un bon resultat la seva companya Alba Tena, que va ser tercera en la classificació femenina absoluta.
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