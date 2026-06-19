França
La justícia francesa confirma que el futbolista Achraf Hakimi serà jutjat per presumpta violació
El futbolista va conèixer la notícia en la concentració del Marroc en el Mundial dels Estats Units
Sergio R. Viñas
El jugador marroquí del París Saint-Germain Achraf Hakimi serà jutjat per violació després que el Tribunal d’Apel·lació rebutgés el seu recurs per evitar asseure’s al banc dels acusats després d’haver sigut denunciat per una jove el 2023.
El futbolista va conèixer aquesta notícia en la concentració del Marroc en el Mundial dels Estats Units, a poques hores del partit que la seva selecció disputarà contra Escòcia, previst a les 22.00 hores GMT.
«Tinc la sensació de ser un blanc fàcil», va reaccionar el futbolista, nascut a Espanya, a la xarxa social X.
Hakimi, que des del primer moment de l’acusació va negar els fets, va afirmar que espera «amb impaciència» el judici: «Per fi podré parlar».
«He triat callar durant anys. Pensava que mantenir-me digne, tenir paciència i confiar en la justícia permetria que es prenguessin les bones decisions», va afegir el jugador.
«Un relat que no és el meu està sent explicat en contra de la meva família, la meva vida i, sobretot, en contra de la veritat [...] Des del primer dia espero el judici. Ara l’espero amb impaciència. Per fi podré parlar», assenyala el lateral.
La seva advocada, Fanny Colin, va assegurar a la premsa a les portes del tribunal d’Apel·lació de Versalles, als afores de París, que la defensa «té la sensació desagradable que, com que és una persona coneguda, no està sent tractat com qualsevol altre justíciable».
«Amb impaciència espera el seu judici per poder explicar aquesta acusació falsa que pesa sobre ell. Té molt a explicar», va indicar la lletrada.
Els advocats de Hakimi encara poden recórrer aquesta decisió davant del Tribunal Suprem, que hauria de pronunciar-se en el termini de tres mesos, però Colin no va precisar si ho faran.
En cas de no fer-ho, el jugador marroquí, nascut a Madrid fa 27 anys, s’asseurà al banc dels acusats en un Tribunal del Criminal del departament d’Alts del Sena, possiblement a Nanterre, en un procés que encara no té fixada data.
En aquest, el davanter del Reial Madrid Kylian Mbappé, amic personal de Hakimi, podria ser cridat com a testimoni, ja que el seu testimoni va ser utilitzat per la defensa per mirar d’evitar el procés.
El jugador va ser acusat de violació el febrer del 2023 per una jove que va acudir al seu domicili a la localitat de Boulogne-Billancourt, als afores de París, després de més d’un mes d’intercanvis de missatges a través de les xarxes socials.
Segons la seva denúncia, el futbolista la va besar als llavis malgrat el seu rebuig, li va aixecar la roba i li va fer un petó als pits i fins i tot li va introduir els dits a la vagina, malgrat la seva resistència.
La noia, llavors de 24 anys, va assenyalar que va aconseguir desfer-se del seu agressor d’una puntada de peu i va enviar un missatge a una amiga, que va acudir a buscar-la.
Hakimi ha negat des del principi qualsevol acte de penetració, admetent únicament abraçades mútues i intercanvis de petons consentits.
Per apuntalar el seu relat, la defensa va presentar el testimoni de Mbappé, amb qui el marroquí havia parlat la nit dels fets i que va ser interrogat pels investigadors el 14 d’abril del 2023.
El davanter va assegurar llavors que Hakimi li havia dit que s’havien fet petons i que li havia tocat «les seves parts íntimes», sense haver sentit en cap moment rebuig de la seva part.
Aquestes paraules van motivar que en un primer moment la instructora ordenés l’enviament a judici del marroquí, a l’assegurar que apuntalava el relat de la denunciant.
La seva defensa va presentar recurs i va aportar nous elements, com una carta de Mbappé en què matisava el seu testimoni inicial, assegurant que el que li havia dit Hakimi és que li havia tocat «parts íntimes» i no «les seves parts íntimes», cosa que eliminava el rerefons sexual.
Però aquest matís no ha servit perquè el Tribunal d’Apel·lació elimini la interlocutòria d’enviament a judici per al futbolista.
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