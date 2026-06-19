Poliesportiu
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages reconeix els èxits dels equips esportius del municipi
Les set formacions que han obtingut títols o ascensos de categoria van rebre el reconeixement dels representants municipals
Regió7
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages va celebrar la recepció institucional als equips esportius del municipi que han assolit destacats resultats durant la temporada 2025-2026.
Durant l’acte l’alcalde, Joan Carles Batanés, i el regidor d’Esports, Xavier Navarro, van felicitar jugadors, entrenadors, directives i famílies per l’esforç, la constància i el compromís demostrats al llarg de la temporada.
Durant la recepció, es va reconèixer la temporada dels equips de futbol sub-15 B i sub-13 A del FC Fruitosenc, campions de les seves respectives categories i amb ascens aconseguit; l’equip del FC Veterans Fruitosenc, campió de lliga; i el sub-13 B del FC Fruitosenc, que també ha assolit l’ascens de categoria.
També es va homenatjar els equips de l’ASFE, el Petropintó sènior femení B de bàsquet, pel seu ascens a 1a Territorial; el Turion sènior masculí de bàsquet, pel seu ascens a 2a Catalana; i el sènior femení de volei, que la propera temporada competirà a Primera Catalana després d’aconseguir l’ascens.
Durant l’acte, els capitans dels diferents equips van adreçar unes paraules als seus companys. Posteriorment, els entrenadors, presidents i representants dels clubs també han intervingut per posar en valor la feina desenvolupada durant la temporada.
L’acte va culminar amb l’ofrena simbòlica de les copes i trofeus al municipi per part dels equips reconeguts. La recepció va finalitzar amb una fotografia de família de tots els equips, entrenadors, representants dels clubs i membres del consistori, en una jornada de celebració que posa de manifest el moment que viu l’esport santfruitosenc.
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