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Poliesportiu

L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages reconeix els èxits dels equips esportius del municipi

Les set formacions que han obtingut títols o ascensos de categoria van rebre el reconeixement dels representants municipals

El grup representatiu del FC Fruitosenc

El grup representatiu del FC Fruitosenc / Ajuntament de Sant Fruitós

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Regió7

Sant Fruitós de Bages

L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages va celebrar la recepció institucional als equips esportius del municipi que han assolit destacats resultats durant la temporada 2025-2026.

Durant l’acte l’alcalde, Joan Carles Batanés, i el regidor d’Esports, Xavier Navarro, van felicitar jugadors, entrenadors, directives i famílies per l’esforç, la constància i el compromís demostrats al llarg de la temporada.

Durant la recepció, es va reconèixer la temporada dels equips de futbol sub-15 B i sub-13 A del FC Fruitosenc, campions de les seves respectives categories i amb ascens aconseguit; l’equip del FC Veterans Fruitosenc, campió de lliga; i el sub-13 B del FC Fruitosenc, que també ha assolit l’ascens de categoria.

També es va homenatjar els equips de l’ASFE, el Petropintó sènior femení B de bàsquet, pel seu ascens a 1a Territorial; el Turion sènior masculí de bàsquet, pel seu ascens a 2a Catalana; i el sènior femení de volei, que la propera temporada competirà a Primera Catalana després d’aconseguir l’ascens.

El grup dels equips de l'ASFE

El grup dels equips de l'ASFE / Ajuntament de Sant Fruitós

Durant l’acte, els capitans dels diferents equips van adreçar unes paraules als seus companys. Posteriorment, els entrenadors, presidents i representants dels clubs també han intervingut per posar en valor la feina desenvolupada durant la temporada.

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L’acte va culminar amb l’ofrena simbòlica de les copes i trofeus al municipi per part dels equips reconeguts. La recepció va finalitzar amb una fotografia de família de tots els equips, entrenadors, representants dels clubs i membres del consistori, en una jornada de celebració que posa de manifest el moment que viu l’esport santfruitosenc.

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