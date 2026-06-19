Hoquei patins | OK Lliga
L'Igualada Rigat treu l'orgull quan semblava superat i força el quart partit contra el Liceo (5-2)
Els arlequinats remunten en cinc minuts de bogeria, i després d'estar-ne dos en inferioritat, davant de l'èxtasi del públic de Les Comes
Si el Liceo vol guanyar aquesta lliga, haurà de lluitar-la fins al final perquè l'Igualada no l'entregarà. Aquest divendres, l'equip de Marc Muntané semblava perdut a l'inici de la segona part, caient per 0-1 i amb una inferioritat de dos minuts. Però l'ha superada per iniciar un període de quatre gols gairebé seguits, una falta directa i un penal aturats per Arnau Martínez i una festa indescriptible a les Comes. Diumenge, a les 20.30, quart enfrontament. Cal tenir fe.
L'Igualada Rigat havia de posar més intensitat als primers minuts que els demostrats en els dos primers partits a la Corunya i, per això, ha intentat tancar el Liceo a la seva pista, amb molta pressió, intentant evitar que els gallecs juguessin amb tranquil·litat. Han arribat les primeres accions davant de la porteria de Blai Roca, com ara una d'excepcional de Marc Carol, que ha fet un túnel, però que no ha pogut arribar a rematar perquè Carballeira li ha tocat l'estic.
Després de deu minuts en aquesta línia, però, s'ha vist que l'entramat defensiu de l'equip de Juan Copa seria molt complicat de superar. A més, l'entrada de Nil Cervera ha donat de més sortida al Liceo i l'exjugador del planter ha amenaçat amb un parell de xuts. El problema per als arlequinats era que s'havien carregat massa aviat de faltes, només vuit, i això provocava que no poguessin arriscar-se tant. Nuno Paiva ha disparat al travesser, Llanes i Pascual han avisat i ha estat just abans que Cardil no arribés a una bola i permetés, en l'acció següent, a Nil Cervera de fer el primer amb un gran xut llunyà. El descans arribava en un bon moment per reflexionar.
I l'Igualada ha resistit un moment molt dur a l'inici de la represa. Primer, Xaus ha errat una falta directa. Després, els col·legiats no n'han indicat una de clara a Matías Pascual i, per acabar, Biel Llanes ha vist una blava per empènyer un Toni Pérez amb dots d'actor.
El Liceo ha tingut dos minuts de superioritat, però no els ha aprofitat i, en la primera contra en superioritat, Pascual ha recollit un rebot i ha anotat amb Ruano a terra davant del porter. Tot seguit, i sense solució de continuïtat, Cañadillas ha empalat un xut des de lluny i la bola s'ha escolat sota el cos de Blai Roca. Remuntada consumada.
Aleshores ha arrencat el partit seriós. La desena falta de l'Igualada ha permès una falta directa, però Arnau Martínez l'ha aturada a Arnau Xaus. En canvi, en la desena dels gallecs, Biel Llanes no ha perdonat i ha obert un forat impensable quatre minuts enrere.
Faltava encara molt, però el Liceo estava mort, tot i les provocacions de Toni Pérez, que ha tret un penal no aprofitat. Després, Joel Roma ha reblat la maneta a passada de Cañadillas a sis minuts per al final i ha convertit el 5-2 i la blava d'un altre igualadí, Nil Cervera, en anecdòtic.
IGUALADA RIGAT: Arnau Martínez, Matías Pascual, Ruano, Carol, Llanes -equip inicial- Cañadillas, Cardil, Mac González
HC LICEO: Blai Roca, Carballeira, Nuno Paiva, Dava Torres, Toni Pérez -equip inicial- Saavedra, Nil Cervera, Xaus, Copa
ÀRBITRES: González i Fernández
GOLS: 0-1 Nil Cervera min 23, 1-1 Pascual min 32, 2-1 Cañadillas min 33, 3-1 Llanes min 35, 4-1 Cardil min 37, 5-1 Roma min 44, 5-2 Nil Cervera min 47
Subscriu-te per seguir llegint
- Troben mort un jove de 20 anys a Artés que va sortir a córrer i no va tornar a casa
- El Grup Ítaca crearà un gran espai d'oci diürn i nocturn a Sant Fruitós de Bages
- L'entorn del bisbe Xavier Novell denuncia que l'Església espanyola li posa pals a les rodes per fer un recés religiós
- Tens un coeficient intel·lectual alt? Els sis hàbits que caracteritzen aquestes persones
- Comunicat de la família Messi sobre l’estat de salut del pare de l’astre argentí: «Demanem responsabilitat, prudència i humanitat»
- Navàs acomiada el jove de 18 anys que va perdre la vida a l'Ametlla de Merola amb un sentit minut de silenci
- La CGT de Manresa torna a demanar al govern on han anat a parar 440 tones de cartró recollit selectivament
- L'Ajuntament de Casserres alerta de la presència d'uns presumptes lladres a la població