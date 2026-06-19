La mort de Megan Kimmel als 46 anys commociona el món del trail
L'atleta, nascuda a Denver, va destacar per la seva regularitat i èxits internacionals des del 2014 fins al 2019, amb victòries en proves emblemàtiques
David Boti
El món del trail running va perdre aquest passat 15 de juny una de les seves figures més destacades. La Federació Internacional d'Skyrunning (ISF) va confirmar la mort de Megan Kimmel, corredora nord-americana nascuda a Denver l'any 1980, als 46 anys. Les causes de la seva mort no han transcendit.
La notícia es va donar a conèixer mitjançant un comunicat oficial en què la federació va recordar els seus èxits esportius i es va acomiadar de l'atleta amb una frase que resumeix el seu llegat: «Una atleta extraordinària i una autèntica skyrunner, el llegat de la qual perdurarà».
Kimmel no era un nom qualsevol dins del circuit. Durant la segona meitat de la dècada del 2010 es va convertir en una de les corredores més regulars i temudes del calendari internacional, capaç de competir al màxim nivell tant en proves de skyrace com en curses d'ultradistància.
La seva irrupció a l'elit va arribar el 2014, quan va obtenir la medalla de plata al Campionat del Món d'Skyrunning disputat a Chamonix, una actuació que ja va anticipar el seu potencial.
Els anys 2015 i 2016 van marcar la seva consolidació definitiva. El 2015 va guanyar la Dolomites SkyRace amb rècord del recorregut inclòs, i també es va imposar a la Matterhorn Ultraks i a The Rut dins les Skyrunner World Series.
Un any més tard va culminar el seu domini proclamant-se campiona de la classificació general de les Migu Run Skyrunner World Series en la categoria SkyRace, gràcies a victòries en proves tan exigents com la Livigno SkyMarathon, la Limone Extreme, la Matterhorn Ultraks, The Rut i la Yading Skyrun, una cursa que també guanyaria el 2017 i el 2019.
Entre tots els seus èxits, n'hi ha dos especialment destacats. El primer va arribar el 2018, quan va conquerir la Pikes Peak Marathon. Vuit anys després de la seva anterior participació en aquesta emblemàtica cursa del seu estat natal, Colorado, hi va tornar per guanyar-la i establir un nou rècord del recorregut, amb més de quinze minuts d'avantatge sobre la segona classificada.
El segon gran triomf va arribar el 2019, quan va guanyar la Transvulcania, una de les proves amb més prestigi del calendari internacional. Aquell mateix any també es va imposar a la Mount Awa SkyRace, al Japó.
Aquella va ser la seva última gran temporada en actiu. Des d'aleshores, abans de l'arribada de la pandèmia, Kimmel es va anar allunyant progressivament del circuit internacional sense que transcendissin els motius.
La ISF la va voler acomiadar recordant el seu impacte en aquest esport: «Ens agradaria recordar-la i compartir amb vosaltres alguns dels seus increïbles èxits». Una trajectòria construïda des de les muntanyes de Colorado fins als circuits més exigents d'Europa, Àsia i les Illes Canàries. L'skyrunning no oblidarà Megan Kimmel.
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