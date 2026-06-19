Malentès
La seguretat de la Selecció no reconeix Borja Iglesias i li impedeix entrar a l'hotel: «Soc jugador de Espanya»
El davanter compostel·là del Celta va viure una situació rocambolesca en tornar del seu dia lliure abans del partit clau davant Arabia Saudí
Marta Clavero
Dia de relax per als jugadors de la selecció espanyola. Entre el partit contra Cabo Verde i el partit del diumenge vinent davant Arabia Saudí, Luis de la Fuente va concedir als seus futbolistes una jornada lliure per desconnectar del futbol i recuperar forces abans de tornar a la feina.
Sols o en grup, diversos internacionals van aprofitar el descans per sortir de l'hotel de concentració, l'Embassy Suites by Hilton Chattanooga Downtown, a Tennessee, Estados Unidos. Entre ells hi havia Borja Iglesias, davanter del Celta, a qui es va poder veure acompanyat de la seva parella, María Valero. Unes hores de desconnexió necessàries abans d'afrontar les sessions clau de preparació per a un partit que, després de l'empat sense gols contra Cabo Verde, s'ha convertit en crucial per a les aspiracions de España al Mundial.
Tanmateix, la principal anècdota de la jornada va arribar a la tornada a l'hotel. Segons va mostrar l'informatiu de Deportes de la Sexta, els agents de seguretat de la Selecció no van reconèixer Borja Iglesias i li van impedir l'accés al recinte.
El davanter compostel·là, sorprès per la situació, va intentar identificar-se davant els membres de seguretat des de l'altre costat d'unes tanques que separaven el perímetre hoteler del carrer, on es trobaven aficionats i periodistes. «Soc jugador de la Selecció. Necessito entrar», va explicar el futbolista en anglès.
La resposta dels agents va augmentar encara més la incredulitat del moment: «¿Tens passi? ¿Ets jugador?», li van preguntar, sense permetre-li avançar. Alguns dels presents van reaccionar de seguida intentant aclarir la situació: «És un jugador de la Selecció», van insistir, mentre altres no es podien creure el que havia passat: «No el reconeixen».
«¿Com et dius?»
L'escena va continuar amb una nova pregunta dels agents: «¿Com et dius?». «Borja Iglesias», va respondre el davanter del Celta, nom que també van repetir diversos aficionats i periodistes congregats a la zona.
Finalment, les imatges mostren com el futbolista compostel·là va optar per treure el seu telèfon mòbil per intentar resoldre la situació rocambolesca contactant amb algun membre de l'expedició espanyola.
Una anècdota inesperada en ple dia lliure de la Selecció i amb Borja Iglesias com a protagonista involuntari, abans que España torni a centrar-se en un duel decisiu davant Arabia Saudí.
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