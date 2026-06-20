Entrevista | Isis Baraldés Ciclista de Solsona de la Selecció Catalana
"El ciclisme femení s'està consolidant, no només passa amb el futbol o els esports majoritaris"
La solsonina, que forma part de la Selecció Catalana, es mostrava molt il·lusionada, en la sortida de Sant Vicenç, per competir en carreteres que li són molt familiars
L'equip de la Selecció Catalana present a la Volta a Catalunya femenina té dues representants de casa nostra. Jenni Torreguitart, establerta a Olost de Lluçanès, i la solsonina Isis Baraldés. Als seus 22 anys afronta la seva segona Volta i, abans de la sortida, a Sant Vicenç, es mostrava molt il·lusionada per córrer gairebé a casa. De fet, amics i família l'havien anat a veure al parc tancat de l'Espai U d'Octubre.
Com afrontes l'etapa de casa?
Avui és una jornada bastant complicada. Crec que totes les corredores en som conscients, però em fa especial il·lusió poder córrer en carreteres en què m'he entrenat molts cops. I tota la gent del meu voltant que em ve a veure, i que no esperava que en vingués tanta, fa que aquesta sigui l'etapa que esperava de tota la Volta.
Com va la teva estada amb la Selecció Catalana?
Molt bé. La federació ens porta com cotó fluix, hi estem molt bé. La primera jornada va anar també bé, tot i la calor que feia. Estem contentes de poder sortir avui la majoria, menys la nostra companya Ivette [Sánchez], que va caure i es va fer mal.
Com es planifica l'etapa reina?
Amb la voluntat de gaudir-la, sobretot, perquè no sempre tenim l'oportunitat de poder córrer contra equips professionals. Nosaltres no ho som. Hem de donar el millor de nosaltres i no rendir-nos fins al final.
El fet que la Volta estigui consolidada amb tres edicions, com és vist, per part vostra?
És molt positiu! Ens dona un vot de confiança, un plus de dir que el ciclisme femení s'està consolidant en l'àmbit esportiu i no només passa amb el futbol, o esports majoritaris. El ciclisme femení és important i cada cop hi ha més noies que corren. Em fa molta il·lusió que així sigui.
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