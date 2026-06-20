Ciclisme/Volta a Catalunya femenina
Daniel Mauriz, alcalde de Sant Vicenç de Castellet: "Amb la Volta femenina tornem a tenir el poble en moviment"
Les autoritats municipals, de la Generalitat i la Diputació de Barcelona donen suport a la sortida de l'etapa des del sud del Bages i ressalten l'aposta santvicentina pel ciclisme
La sortida de la segona etapa de la Volta a Catalunya, a Sant Vicenç de Castellet, ha aplegat autoritats locals i també de nacionals amb lligams a la regió central. L'amfitrió era l'alcalde, Daniel Mauriz, que explicava que rebre la cursa femenina, després de la masculina, representa "un gran moment, perquè tornem a tenir el poble en moviment. Arriben les millors esportistes internacionals del món del ciclisme i per a nosaltres és importantíssim projectar no només l'esport, en aquest cas en femení, sinó el nostre municipi amb aquest esdeveniment".
Mauriz afegia que tres anys seguits de Volta serveixen per "posar en valor el municipi i per això les anem alternant totes dues".
"La regió central mostrarà alguns dels seus encants"
Qui segueix molt el ciclisme per la seva condició de berguedà és el Secretari general d'Esports de la Generalitat, Abel Garcia, qui manifestava que "la Catalunya central és un territori amb moltes condicions per al ciclisme. El nostre país, en general, és un dels indrets, a nivell mundial, amb unes carreteres, uns ports i uns recorreguts immillorables. Avui, la regió central mostrarà alguns dels seus encants, recorrent el Bages, un tros del Lluçanès i el Berguedà fins arribar a la Cerdanya".
Garcia ha parlat de la seva comarca, des de la qual "vam fer una aposta molt seriosa pel ciclisme, amb la senyalització dels ports i apostant per les proves ciclistes. S'ha generat una base i ara Catalunya és imparable. Una bona mostra serà d'aquí a dues setmanes amb la que serà, crec, la millor sortida de la història del Tour de França", a Barcelona.
El dirigent berguedà considera la Volta femenina totalment consolidada. "I tant! Venia de la Revolta, una prova d'un sol dia. Fa dos anys ja va passar a tres etapes i, des de les institucions, volem consolidar les Voltes, masculina i femenina. No és fàcil, però cada cop hi ha més nivell. Són curses amb un gran prestigi. Un bon exemple és l'expectació que hi ha, a nivell de públic i de mitjans".
"Aposta decidida"
Completava la presència d'autoritats el diputat adjunt de l'àrea d'Esports i Activitat Física de la Diputació de Barcelona, l'abrerenc Jesús Naharro, per al qual la consolidació de la Volta femenina "forma part del procés, de l'aposta, de les inversions i del suport que li donem des del món local. La Diputació dona un suport continuat perquè esdeveniments com aquest es consolidin, siguin un element d'atracció turística i es vinculin amb l'esport. Aquest és un element de cohesió territorial i social que millora la vida de les persones. Aquesta Volta ja té un poder de convocatòria molt gran. Estem orgullosos que funcioni".
Sobre l'aposta de Sant Vicenç per tres sortides seguides, Naharro admetia que la vila "té una aposta molt decidida per la pràctica esportiva, no només a nivell del país, sinó en el projecte municipalista. L'alcalde i el seu equip de govern tenen molt clar cap a on anar, com avançar, per tal de consolidar una política esportiva que socialitzi i que tothom sigui objecte d'aquesta millora. Volen ser un referent i em consta que ho volen seguir sent, al Bages, en general, i a Sant Vicenç" en particular.
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