Ciclisme
Paula Blasi, la ciclista de moda que entrena a les carreteres de Llívia
L’esportista de l’UAE Team ADQ, a qui divendres van robar la bicicleta després de la primera etapa de la Volta, ha encarnat un ascens meteòric dins del pilot femení
Pocs esportistes han protagonitzat un ascens tan meteòric com el que ha encarnat la ciclista Paula Blasi. La integrant de l’UAETeam ADQ, que no va començar gairebé aquesta Volta a Catalunya perquè divendres li van robar la bici després de la primera etapa, a Santa Susanna, tot just ha complert els 23 anys i ja és una de les sensacions del pilot internacional. I el més impressionant, en un món que cada vegada sembla més reservat a esportistes que debuten en edats molt primerenques, és que la 2026 és la tercera temporada de la ciclista establerta a Llívia que es dedica plenament al ciclisme, i la segona que ho fa en una estructura professional.
L’explosió ha estat tant violenta que sense que ningú s’ho imaginés, ha guanyat una de les tres gran voltes per etapes de la temporada, La Volta a Espanya. No ha estat, però, l’únic gran triomf de la ciclista nascuda a Esplugues, però veïna de Llívia, ja que també ha demostrat la seva enorme versatilitat convertint-se en la primera ciclista de tot l’estat que s’imposa a una de les grans clàssiques de les Ardenes, l’Amstel Gold Race.
La temporada 2024, enrolada dins de l’equip català Massi-Baix Ter, la ciclista llivienca ja va començar a despuntar. Va vèncer tant el Campionat de Catalunya de ruta com de contrarrellotge, així com en curses d’un dia o voltes curtes de la categoria Nacional. El punt àlgid, però li va arribar durant el mes d’agost, amb la disputa del Tour de l’Avenir femení, el Tour de França per a les promeses.
Blasi va ser quarta en una edició amb moltíssim nivell en què les ciclistes van haver de pujar l’impressionant Colle delle Finestre, i que va guanyar una de les promeses del Visma Lease a Bike, Marion Brunel. La francesa va ser una de les rivals directes de la llivienca a La Vuelta que es va apuntar al mes de maig mostrant un gran nivell ascendint l’Angliru. La segona d’aquell Tour de l’Avenir classificada va ser Isabella Holmgren, ciclista del Lidl-Trek a qui l’equip estatunidenc ha volgut lligar fins a l’any 2028, i que enguany ha guanyat el mallot de millor jove al Giro d’Itàlia.
Aquell mateix any va ser novena en el Campionat del Món en ruta sub-23. Una bona imatge que la va portar a signar un contracte de quatre anys amb l’UAE Team ADQ. El primer havia de ser amb l’equip de desenvolupament, però en menys de 5 mesos ja es va guanyar un lloc al primer equip.
La seva gran primera prova World Tour va ser a la Volta a Romandia, en què va guanyar la classificació dels punts, la de millor jove, i on va ser quarta a la general. Al final de la temporada encara va ser millor, amb un bronze al Mundial de Ruanda sub-23 que va millorar a l’or a l’europeu. Enguany havia mostrat una gran versió al Tour Down Under austalià, però ha estat durant la temporada de clàssiques quan s’ha consolidat com una líder.
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