Ciclisme
Paula Blasi, de Llívia, no dona opció a la Molina i deixa sentenciada mitja Volta a Catalunya
La ciclista originària d'Esplugues i de l'UAE ataca fins a quatre cops a la Creueta fins que deixa enrere les rivals després de superar un robatori de bicicleta
"Per primer cop m'he adonat que el ciclisme no només són cames". És la lliçó que ha extret la ciclista del moment, l'espluguenca resident a Llívia Paula Blasi (UAE) de la jornada reina de la Volta a Catalunya, la que ha unit Sant Vicenç de Castellet i La Molina, de 130 quilòmetres, i que li ha permès deixar la cursa pràcticament sentenciada abans de la jornada definitiva de diumenge. Blasi ha hagut d'atacar fins a quatre vegades pujant el llarguíssim coll de la Creueta per deixar enrere unes adversàries que sabien que ella era la rival a batre, però que no han pogut fer res per evitar que s'escapés.
Ha arribat a la meta amb 1.20 de diferència sobre la francesa Célia Guéry (FDJ), que ha estat l'última d'aguantar el seu ritme abans d'enfonsar-se i refer-se en el tram final, i amb 1.36 respecte de la joveníssima canadenca de 18 anys Sidney Swierenga (Liv AIUla Jayco), a qui ha passat el revés, ha anat de menys a més fins a trobar-se en la segona posició, però ha vist com la francesa l'avançava en el tram final del penúltim port.
Bicicleta i sabates noves
Blasi ha viscut tots els problemes en els prolegòmens de l'etapa. Divendres li van robar la bicicleta que li havien fet a mida després de l'etapa amb final a Santa Susanna. Aquest dissabte ha hagut d'utilitzar la reserva. A més, com ha confessat després a 3Cat, ha hagut de canviar-se una de les sabatilles, l'esquerra, perquè no se li situava bé al pedal. Ha arribat amb una de color vermell i una altra de color blanc.
Després d'un primer tram d'etapa pel Bages i el Lluçanès en què només hi ha hagut una escapada, la de la neerlandesa Noa Jansen, de l'equip de Swierenga, el coll de la Batallola, de tercera categoria i ja al Berguedà, tot just passat Borredà, ha servit per reunir el grup. L'equip AG, de la penedesenca Mireia Benito, qui després destacaria, coronava en bloc la pujada en primer lloc.
Ha estat a la Creueta, de categoria especial, però, tot seguit, que les favorites s'han començat a quedar a davant. Paula Blasi, però no tenia cap suport de l'equip i ha hagut de calcular molt bé les forces en una pujada de 21 quilòmetres. Els seus atacs han servit per fer despenjar una de les adversàries, la francesa del Visma Marion Bunel. Enmig, ha atacat la belga Julie van de Velde (AG), qui s'ha endut darrere la ucraïnesa Olha Kulynych (Eneicat).
Però han estat capturades ràpidament. Blasi ha seguit atacant i, a la tercera, se n'ha anat amb la francesa Guéry i, a la quarta, l'ha deixada enrere. Faltaven encara quilòmetres, però la cerdana d'adopció tenia la victòria al sac i es tractava de veure amb quina distància. Darrere, Mireia Benito aguantava en el grup de la francesa Evita Muzic, fet que l'ha deixat en cinquè lloc. Guéry avançava una Swierenga que l'havia sorprès en primera instància i assegurava el segon lloc, mentre Blasi celebrava la victòria.
Després, en una entrevista a l'ens públic català, ha explicat que "estava molt nerviosa. L'Angliru i el Tourmalet [ports on ha guanyat recentment] són més durs i aquí no es desenganxaven. M'he quedat sola i per això he hagut de calcular i tenir cap i, a més, feia molt vent". A més, ha revelat que "volia arribar sola perquè hi havia el meu germà a la meta i ho volia fer per ell". Missió complerta.
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