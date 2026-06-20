Esports
Sant Vicenç de Castellet esmorza amb la sortida de la segona etapa de la Volta a Catalunya femenina
La vila bagenca dona continuïtat a la trilogia d'arrencades de jornada de les rondes catalanes amb un ambient distès a l'Espai U d'Octubre
Ben aviat per desafiar les altes temperatures anunciades en aquesta onada de calor. L'Espai U d'Octubre de Sant Vicenç de Castellet ja s'està convertint en un clàssic de sortides de la Volta a Catalunya de ciclisme. L'any passat i el que ve ho serà de la masculina i, en el capítol 2 de la trilogia, toca la femenina. Ambient distès ja des de les vuit del matí per a una sortida del segon episodi d'una cursa consolidada des de fa tres anys i que viu aquest dissabte la seva etapa reina, travessant la regió central de sud a nord i amb arribada, al migdia, a la Molina.
Potser perquè era aviat, la presentació dels 21 equips s'ha fet pregar i el presentador ha hagut de demanar pressa per arribar a temps a una arrencada que, tot sigui dit, tampoc no ha estat del tot puntual. En l'espai, sense tantes aglomeracions com en les masculines, les protagonistes es preparaven, escalfaven i pujaven al podi, arrencant per una jove Selecció Catalana amb la solsonina Isis Baraldés i la ciclista establerta a Olost de Lluçanès Jenni Torreguitart a les seves files.
Enmig, també, les autoritats, amb un cofoi alcalde de Sant Vicenç, Daniel Mauriz, que feia d'amfitrió del secretari d'Esports de la Generalitat, el berguedà Abel Garcia, i del diputat adjunt de l'àrea d'Esports i Activitat Física, l'abrerenc Jesús Naharro.
La jornada inicial de la Volta, la de divendres, ja havia vist alguns abadons però les estrelles eren les més aplaudides. Com la líder, la neerlandesa Nienke Verhoeven, i la seva companya, l'experta Marianne Vos, del Visma. També forts aplaudiments per a la penedesenca Mireia Benito i, sobretot, per a la gran sensació del moment, l'espluguenca establerta a Llívia Paula Blasi.
Un cop fetes les presentacions, totes s'han situat a la recta de sortida del carrer. El director general de la Volta, Rubèn Peris, ha pujat al cotxe després que l'alcalde Mauriz el convidés per retrobar-se de nou el proper mes de març, durant la Volta masculina. Així, poc abans de les deu, ha arrencat la sortida neutralitzada per la vila en direcció al Pont de Vilomara mentre, com un circ que aterra de manera efímera en cada poble, tota l'organització s'apressava a deixar-ho tot com si res no hagués passat i els cotxes enfilaven cap al nord, creant alguns petits embussos per carreteres tallades a la ronda de Manresa.
A Sant Vicenç, els que havien esmorzat amb la Volta començaven a negociar el cap de setmana. Els que havien allargat la son davant d'un dissabte d'oci era possible que ni se n'haguessin assabentat.
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