Enduro
El surienc Josep Garcia domina de nou a Portugal i lliga la sisena victòria en nou curses al Mundial d'EnduroGP
El pilot de KTM ja té 25 punts de marge a la general sobre qui sembla el seu únic rival, el seu company d'equip Andrea Verona
Tornada a Fafe i nova victòria. El surienc Josep Garcia ha guanyat aquest dissabte la primera de les curses que, com en el cap de setmana passat, es disputaran en aquesta localitat portuguesa. És el sisè triomf del bagenc en nou proves, la qual cosa li atorga ja 25 punts de diferència a la classificació general respecte del seu màxim rival i company d'equip, l'italià Andrea Verona. Pel que fa Enduro1, gairebé no cal parlar-ne. Nou de nou i el principal adversari, l'italià de Triumph Morgan Lesiardo, a 40 punts de marge.
En la cursa de dissabte, Garcia ha tret vuit segons a Verona, qui ha hagut de lluitar per conservar la segona posició del podi, per centèsimes, davant del francès Zachary Pichon (TM). Ha estat en els darrers trams quan el català ha pogut obrir forat.
La general es manté en les mateixes posicions, amb Garcia amb 169 punts i amb Verona, amb 144 quan falten cinc curses per al final. Pichon se situa a 21 de Verona i Steve Holcombe, que ha estat quart a Fafe, ja queda molt endarrerit, amb 95 punts. Aquest diumenge, quarta cursa seguida en pocs dies a Portugal per veure si Garcia segueix ampliant la diferència o Verona vol mostrar al món que encara hi ha campionat.
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