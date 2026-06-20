Trial
Toni Bou guanya en la jornada inicial a Itàlia encadena el cinquè triomf seguit
El també anoienc Àlex Canales eixampla el seu avantatge al capdavant de Trial2, però veu a l'horitzó l'amenaça del francès Bincaz
No hi ha rival per a Toni Bou que no sigui ell mateix. El pilot de Repsol-Honda va disparat cap al seu quarantè títol i aquest dissabte s'ha imposat en la primera jornada del Gran Premi d'Itàlia de TrialGP, que viu un cap de setmana de competició a Camerino, a la regió de les Marques.
Bou ha guanyat les dues voltes, tot i que la segona li ha costat més. En la inicial, només ha penalitzat 16 punts i n'ha tret onze al pilot local Matteo Grattarola (Beta), que ha aprofitat la qualitat d'amfitrió per pujar al segon lloc de podi. I és que el competidor de Bellano, a prop de la frontera amb Suïssa, ha posat les coses molt difícils al multicampió en la segona passada i només ha cedit per dos punts (22 a 24).
El tercer lloc de la jornada ha estat per al basc Jaime Busto, també de Beta, amb un quart i un tercer llocs. La sorpresa negativa del dia ha estat la cinquena posició del company de Bou, un Gabriel Marcelli que ha estat superat també per Miquel Gelabert (Honda).
Després de la victòria, Bou admetia que "m'he trobat molt bé en la primera volta, en què he fet una gran actuació. La segona passada no ha estat la millor, però hem lluitat fins al final i, gràcies a una errada de Matteo, hem pogut aconseguir també la segona victòria del dia". Bou té 200 punts i ara s'obre una bona lluita pel segon lloc entre Marcelli (147), Grattarola (141) i Busto (138).
Segon lloc meritori
En Trial2, el pilot de la Pobla de Claramunt Àlex Canales (Montesa) ha estat segon, un resultat que li permet adquirir més avantatge al capdavant del campionat davant dels seus perseguidors, tot i que potser aquests no seran els màxims rivals. La victòria, segona en tres proves, ha estat per al francès d'Electric Motion Benoit Bincaz que, tot i ser vuitè, a 51 punts de Canales, es va perdre les dues primeres proves i té molt marge de recuperació.
De tota manera, en la jornada Canales només ha estat a un punt del gal, amb la qual cosa el pot vèncer en qualsevol moment. En la general, acumula 140 punts, pels 125 d'Arnau Farré (Sherco) i els 123 de Francesco Titli (Montesa). Aquest diumenge, segona jornada per veure cap a on va la tendència d'aquest campionat.
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