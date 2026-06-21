Futbol | Mundial 2026
Espanya es treu la pressió amb una fàcil golejada contra Aràbia Saudita (4-0)
La selecció estatal aprofita la titularitat de Lamine Yamal per sumar tres punts en un altre partit sense presència de jugadors de la regió central
La selecció espanyola de futbol ha obtingut la classificació virtual per als setzens de final de la Copa del Món en derrotar Aràbia Saudita en un partit que ha quedat enllestit a la primera meitat i que li permet treure's el mal gust de boca de l'empat contra Cap Verd. L'entrada a l'equip de Lamine Yamal ha servit per atemorir els àrabs en un altre enfrontament sense presència dels tres jugadors representants de la regió central, Joan Garcia, Eric Garcia i Pubill.
El partit ha quedat sentenciat en una primera meitat en què ha quedat clar que amb Lamine Yamal el joc d'Espanya flueix molt més i que la defensa d'Aràbia Saudita no és tan expeditiva com la de Cap Verd. Des del primer intent de l'extrem blaugrana, els saudites deixaven molts espais que aprofitava Olmo entre línies. A més, els asiàtics es feien un tip de perdre pilotes en la sortida i, en una d'aquestes, Baena ha assistit per a Oyarzabal qui, amb una centrada tensa, ha permès el gol de Lamine.
Amb tot el pes fora de la motxilla, Espanya n'ha pogut fer un sac, tant en xuts des de fora de l'àrea, una de les consignes, com en combinacions. Així, els dos gols següents han arribat després de molts tocs a dins de l'àrea i de la passivitat defensiva del rival. En el primer, Oyarzabal partia en fora de joc després d'un córner, però s'ha beneficiat d'una segona prolongació de Laporte per afusellar Al-Owais. I, a continuació, una pilota a l'entrada de Cucurella ha servit perquè Olmo assistís i el davanter de la Reial Societat anotés el tercer.
El tercer gol ha significat una frenada en l'atac espanyol, sobretot d'un Lamine que ha vist que no calia arriscar. Tot i això, Oyarzabal ha estat a un pas de fer el tercer, li ho ha impedit el travesser, i Aràbia ha pogut veure de prop, amb timidesa, que a la porteria espanyola jugava Unai Simón.
Poca intensitat
Si ja semblava que tot havia quedat sentenciat després del primer temps, encara ho ha estat més després que Cucurella rematés un córner pentinat per Ferran i entre el porter i Altambakti s'hagin introduït la pilota a la porteria. Amb bon criteri, aquest cop, De la Fuente havia reservat els dos golejadors, com més tard faria amb d'altres peces importants. La segona meitat ha estat molt diferent que la primera. Malgrat que els gols poden ser importants per definir el primer lloc del grup, Espanya semblava que ja en tenia prou i només hauria pogut ampliar l'avantatge amb un gol anul·lat a Ferran per un VAR que semblava de la lliga espanyola per la lentitud a resoldre la situació.
ESPANYA: Unai Simón, Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Rodri, Pedri (Fabián min 70), Dani Olmo (Merino min 61), Lamine Yamal (Pino min 46), Oyarzabal (Ferran min 46), Baena (Nico Williams min 61)
ARÀBIA SAUDITA: Al-Owais, Abdulhamid, Altambakti, Lajami, Al-Amri (Al-Hajji min 60), Al-Harbi, Al-Khaibari (Kanno 46), Nàsser al-Dawsari (Al-Ghannam min 90), Al-Juwayr (Al-Hamdan min 46), Al-Buraikan, Al-Dawsari (Al-Shamat min 60)
ÀRBITRE: Raphael Claus (BRA). Groga a Salem al Dawsari i a Kanno
GOLS: 1-0 Lamine Yamal min 11, 2-0 Oyarzabal min 21, 3-0 Oyarzabal min 34, 4-0 Al-Tambakti (pp) min 49
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