Motor | EnduroGP
Josep Garcia, de Súria, s'exhibeix a Fafe i acarona la tercera corona d'EnduroGP
El pilot surienc ha marcat el millor temps en quatre de les vuit proves de la segona jornada i ja avantatge en 35 punts Andrea Verona, amb tot just 80 per disputar
El surienc Josep Garcia ha deixat el Campionat del Món d'EnduroGP vist per a sentència a Fafe, Portugal. El pilot de KTM s'ha exhibit en la segona jornada de la cinquena ronda del Mundial, guanyant quatre dels vuit tests als quals s'han enfrontat els competidors, i ha aprofitat la devallada del seu company i màxim rival, Andrea Verona. Garcia no ha tingut rival, i en el dia menys apropiat, el pilot italià ha tingut un inici de jornada desastrós que l'ha condemnat.
Verona tot just ha pogut ser cinquè a la classificació final, i encara sort n'ha tingut que el suec Albin Norrbin no ha completat una gran tercera passada per l'Enduro Test, ja que encara hagués pogut perdre més punts respecte el surienc. Garcia ha guanyat de manera aclaparadora, sense donar cap mena d'opció a la resta, i assegurant-se 20 punts que l'impulsen fins als 189 punts a la classificació general.
Una situació privilegiada, ja que la mala actuació de Verona en aquesta segona jornada li permet esgarrapar 9 punts més, aixamplant el seu lideratge fins als 35. Una distància que ja comença a ser considerable, sobretot tenint en compte que tot just resten dues cites per acabar el Mundial, i per tant 80 punts a repartir. Si Garcia no falla a la localitat francesa de Sant Agreve d'aquí a un mes, es podria proclamar campió del món quan encara restaran les dues jornades a Gal·les.
Una segona cita perfecta a Portugal
La segona cita de Garcia amb la prova del mundial disputada a Fafe no ha pogut sortir de millor manera. El pilot de Súria ha sumat dues primeres posicions, igualant els 40 punts que va assolir en la segona prova del campionat a Oliana. Aquesta segona jornada de competició ha començat amb el surienc molt regular, acabant la primera volta per cadascun dels tests amb 9 segons, que ha aixamplat fins als 28 després de la segona de les voltes, amb sis dels vuit sectors disputats. Els dos darrers, un al circuit d'enduro i un altre a l'extreme han servit per acabar d'arrodonir una segona cita perfecta a Portugal.
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