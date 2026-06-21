Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Plans cap de setmanaAlerta per calorRescats al PedraforcaMundialet InterculturalConcurs de relatsTres menors mortsShalana
instagramlinkedin

Motor | EnduroGP

Josep Garcia, de Súria, s'exhibeix a Fafe i acarona la tercera corona d'EnduroGP

El pilot surienc ha marcat el millor temps en quatre de les vuit proves de la segona jornada i ja avantatge en 35 punts Andrea Verona, amb tot just 80 per disputar

Garcia, encetant una de les tres passades que ha fet per l'Extreme Test

Garcia, encetant una de les tres passades que ha fet per l'Extreme Test / EnduroGP

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Marc Llohis

Manresa

El surienc Josep Garcia ha deixat el Campionat del Món d'EnduroGP vist per a sentència a Fafe, Portugal. El pilot de KTM s'ha exhibit en la segona jornada de la cinquena ronda del Mundial, guanyant quatre dels vuit tests als quals s'han enfrontat els competidors, i ha aprofitat la devallada del seu company i màxim rival, Andrea Verona. Garcia no ha tingut rival, i en el dia menys apropiat, el pilot italià ha tingut un inici de jornada desastrós que l'ha condemnat.

Verona tot just ha pogut ser cinquè a la classificació final, i encara sort n'ha tingut que el suec Albin Norrbin no ha completat una gran tercera passada per l'Enduro Test, ja que encara hagués pogut perdre més punts respecte el surienc. Garcia ha guanyat de manera aclaparadora, sense donar cap mena d'opció a la resta, i assegurant-se 20 punts que l'impulsen fins als 189 punts a la classificació general.

Una situació privilegiada, ja que la mala actuació de Verona en aquesta segona jornada li permet esgarrapar 9 punts més, aixamplant el seu lideratge fins als 35. Una distància que ja comença a ser considerable, sobretot tenint en compte que tot just resten dues cites per acabar el Mundial, i per tant 80 punts a repartir. Si Garcia no falla a la localitat francesa de Sant Agreve d'aquí a un mes, es podria proclamar campió del món quan encara restaran les dues jornades a Gal·les.

Notícies relacionades i més

Una segona cita perfecta a Portugal

La segona cita de Garcia amb la prova del mundial disputada a Fafe no ha pogut sortir de millor manera. El pilot de Súria ha sumat dues primeres posicions, igualant els 40 punts que va assolir en la segona prova del campionat a Oliana. Aquesta segona jornada de competició ha començat amb el surienc molt regular, acabant la primera volta per cadascun dels tests amb 9 segons, que ha aixamplat fins als 28 després de la segona de les voltes, amb sis dels vuit sectors disputats. Els dos darrers, un al circuit d'enduro i un altre a l'extreme han servit per acabar d'arrodonir una segona cita perfecta a Portugal.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La mort de Megan Kimmel als 46 anys commociona el món del trail
  2. Cinquanta anys del refugi Prat d'Aguiló: 'S'ha de venir a la muntanya amb una sobredosi d'humilitat i respecte
  3. L'Ajuntament de Gaià desaconsella el bany a la zona on dissabte va morir un noi ofegat
  4. Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: 'La identitat de Jesús no depenia de l’aprovació externa
  5. El bisbat de Solsona nomena capellà el seu diaca un any després
  6. Morir sense testament a Catalunya: així s’aplica la successió intestada i qui pot heretar el patrimoni
  7. El govern de Manresa defensa la substitució del paviment de pedra i marbre per asfalt: 'És més segur i pràctic
  8. Fa fallida una cooperativa històrica en la qual treballaven 400 persones: «No sortien els números i el gerent pagava webs de cites amb els nostres diners»

Josep Garcia, de Súria, s'exhibeix a Fafe i acarona la tercera corona d'EnduroGP

Josep Garcia, de Súria, s'exhibeix a Fafe i acarona la tercera corona d'EnduroGP

Naim Smaili, autor d'"El cargol ja no treu banya": "Mai m’havien convidat a una festa d’aniversari"

Naim Smaili, autor d'"El cargol ja no treu banya": "Mai m’havien convidat a una festa d’aniversari"

Naim Smaili, el jove d'Avinyó que triomfa a TikTok

Naim Smaili, el jove d'Avinyó que triomfa a TikTok

Necrològiques del 22 de juny de 2026

Necrològiques del 22 de juny de 2026

Espanya es treu la pressió amb una fàcil golejada contra Aràbia Saudita (4-0)

Espanya es treu la pressió amb una fàcil golejada contra Aràbia Saudita (4-0)

Més d'una setantena de poblacions de les comarques centrals entren aquest dilluns en nivell 3 de risc d'incendis

Més d'una setantena de poblacions de les comarques centrals entren aquest dilluns en nivell 3 de risc d'incendis

Joan Jubany, germà d'Helena Jubany: "No volia que cap dels meus pares morissin sense saber la veritat, i ha passat"

Joan Jubany, germà d'Helena Jubany: "No volia que cap dels meus pares morissin sense saber la veritat, i ha passat"

Marianne Vos no perdona i Paula Blasi es corona a Barcelona

Marianne Vos no perdona i Paula Blasi es corona a Barcelona
Tracking Pixel Contents